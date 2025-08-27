渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
Samsung Galaxy S26 Ultra 電池容量獲得認證確認
根據最新的傳聞，Samsung 即將推出的 Galaxy S26 Ultra 可能擁有一個龐大的相機模組，但不幸的是，其電池容量的消息卻沒有那麼令人振奮。
有一些傳聞希望 Galaxy S26 Ultra 的電池容量能從 S25 Ultra 的 5,000 mAh 增加至少 10% 到 5,500 mAh，但其他傳聞則否定了這個想法，並且似乎是正確的。根據中國質量認證中心的新認證，S26 Ultra 的電池額定容量為 4,855 mAh。
這與 S25 Ultra 的電池容量相同，後者的標稱典型容量為 5,000 mAh。因此，這方面的變化並不大，儘管明年許多中國品牌的旗艦智能手機可能會配備至少 7,000 mAh 的電池。然而，Samsung 顯然不打算採用使其成為可能的 Si/C 技術，因此仍然維持在 5,000 mAh。
在 S26 Ultra 的電池和充電方面，唯一的好消息可能來自於更快的充電速度，傳聞可達到 65W，這將是 Samsung 首次達到此水平，因為到目前為止，45W 是其在此方面的最高紀錄。
