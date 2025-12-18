Samsung Galaxy S27 系列將搭載全新全球快門相機感應器

根據最新報導，Samsung Galaxy S26 雖然不會配備新型鏡頭硬件，但 Galaxy S27 系列可能會迎來重大的升級。來自南韓的消息指出，Samsung 正在開發一款全新的智能手機相機傳感器，具備全球快門功能，預計將會與其下一代旗艦智能手機一同發佈。報導並未具體說明該設備，但看來這項技術將會應用於 Galaxy S27 系列。

全球快門傳感器與更常見的滾動快門不同，它們可以一次性捕捉所有像素，避免變形或失真。這使得全球快門傳感器在捕捉動態主題方面表現更佳，通常用於專業攝影機，如運動賽事拍攝或工業應用，例如用於質量檢查和機器視覺的傳送帶上。

報導指出，Samsung 的全球快門傳感器將會配備 1.5 µm 大小的像素，並以 2x2 的結構排列，解析度為 1,200 萬像素。這一解析度顯示傳感器可能會用於長焦或超廣角鏡頭。新報導還提到，Samsung 的全球快門傳感器將內建模擬轉數字轉換器 (ADC)，有助於加快影像捕捉速度。

值得一提的是，Samsung 並不是唯一在推動全球快門傳感器技術的品牌，Apple 也據報導正在努力將此技術引入其下一代 iPhone 中。

