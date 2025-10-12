Samsung Galaxy Tab A11+ 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠

Samsung Galaxy Tab A11+ 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。Samsung Galaxy Tab A11+ 支援 eSIM 功能，這意味著用戶可以使用虛擬 SIM 卡來連接移動網絡，而不需要實體 SIM 卡。

此外，Samsung Galaxy Tab A11+ 還配備了 11.0 吋 TFT LCD 顯示屏，解析度為 1200 x 1920 像素，並且提供高達 7 次主要 Android 升級，確保用戶能夠享受最新的操作系統功能。在存儲方面，這款平板提供 128GB 和 256GB 的內部存儲選擇，並支援 microSDXC 擴展，方便用戶存儲更多資料。

Samsung Galaxy Tab A11+ 的 eSIM 八五折優惠

Samsung Galaxy Tab A11+ 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。

為配合 Samsung Galaxy Tab A11+ 支援 eSIM，B4travel 推出Samsung Galaxy Tab A11+ eSIM 優惠，全線上網卡即享八五折優惠。Samsung Galaxy Tab A11+ 用戶可以更平、更快咁享受跨境上網體驗。只要喺購買時選擇 eSIM 版本，就可以喺手機直接掃描 QR code 開通，過關即刻有網，唔怕斷線。

優惠碼：esimA11

優惠金額：全線 eSIM 即享 八五折優惠

適用產品：B4travel 台灣、韓國、日本、中國、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭及歐洲等

連結：https://b4travel.shop/

根據 B4travel 旅遊卡產品頁的說明，eSIM 成功付款後，通過 Email 在一分鐘內便可以可收到相應 eSIM QR Code，手機掃描該 QR Code 便可將 eSIM 加入手機，適用於 Android 及 iPhone。

