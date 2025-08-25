Samsung Galaxy Tab S10 Lite 發佈：配備 10.9 吋螢幕及 8,000 mAh 電池

經過數周的洩漏和傳聞，Samsung 今日正式發佈了 Galaxy Tab S10 Lite。這款平板配備 10.9 吋 LCD 屏幕，具備 600 尼特的峰值亮度，並且採用了「較低藍光發射」的技術。

該平板搭載了一款未具名的「升級處理器」，具體與何者相比並不清楚，另外 Samsung 也提到「內存容量增加」，但同樣未提供具體的比較標準。為了保持設備運行，Galaxy Tab S10 Lite 配備了一塊 8,000 mAh 的電池，支持「超快速充電」，推測其功率為 45W，但 Samsung 的新聞稿中並未具體說明。包裝內附有 S Pen，並且軟件中包含一系列創意功能以供使用。

另外，Book Cover Keyboard 需要單獨購買，並包含一個 Galaxy AI 鍵，方便用戶快速訪問 AI 助手。此外，Google 的 Circle to Search 功能也被納入其中。

購買這款平板的用戶可獲得一年的 Goodnotes 全功能免費版，以及六個月的 Clip Studio Paint 免費試用，首個訂閱可享 20% 折扣，還有 LumaFusion 的 66% 折扣以及一個月的免費 Creator Pass 訂閱。最後，還提供一個月的 Notion AI Plus 計劃免費試用。

Galaxy Tab S10 Lite 將於 9 月 5 日發售，顏色包括灰色、銀色和「珊瑚紅」。

型號 顯示屏 電池容量 處理器 價格 Galaxy Tab S10 Lite 10.9 吋 LCD 8,000 mAh 升級處理器 $ 399 / 約 HK$ 3,115

