Samsung Galaxy Tab S10 Lite 在美國的官方價格已確定
Samsung 於本周正式發佈了 Galaxy Tab S10 Lite，此前已經有許多相關的傳聞與洩漏。不過，當時公司僅公布了在歐洲的官方定價，起價為 €400。
如今，美國的官方定價也終於揭曉。在美國，該平板的售價為 $349 / 約 HK$ 2,724，配備 6GB RAM 和 128GB 存儲空間，僅支援 Wi-Fi。遺憾的是，Samsung 尚未公布其他版本的定價。
此外，還有 8GB RAM 和 256GB 存儲的組合，這兩個 RAM/存儲版本也提供可選的 5G 連接，預計價格會更高。
Galaxy Tab S10 Lite 配備了一塊 10.9 吋的 LCD 屏幕，刷新率為 90 Hz，搭載 Exynos 1380 處理器，支持 microSD 存儲擴展，後置 800 萬像素相機，前置 500 萬像素相機，並內置 8,000 mAh 電池，支持 25W 有線充電（從零充滿至 100% 的時間約為兩小時）。該平板運行 Android 15，並搭載 One UI 7，將獲得七次 Android 更新。
版本
RAM
存儲
價格 (USD)
價格 (HKD)
Wi-Fi 版本
6GB
128GB
$349
約 HK$ 2,724
Wi-Fi + 5G 版本
8GB
256GB
待定
待定
