焦點

「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人

TechRitual

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 在美國的官方價格已確定

Techritual.com

Samsung 於本周正式發佈了 Galaxy Tab S10 Lite，此前已經有許多相關的傳聞與洩漏。不過，當時公司僅公布了在歐洲的官方定價，起價為 €400。

如今，美國的官方定價也終於揭曉。在美國，該平板的售價為 $349 / 約 HK$ 2,724，配備 6GB RAM 和 128GB 存儲空間，僅支援 Wi-Fi。遺憾的是，Samsung 尚未公布其他版本的定價。

此外，還有 8GB RAM 和 256GB 存儲的組合，這兩個 RAM/存儲版本也提供可選的 5G 連接，預計價格會更高。

Galaxy Tab S10 Lite 配備了一塊 10.9 吋的 LCD 屏幕，刷新率為 90 Hz，搭載 Exynos 1380 處理器，支持 microSD 存儲擴展，後置 800 萬像素相機，前置 500 萬像素相機，並內置 8,000 mAh 電池，支持 25W 有線充電（從零充滿至 100% 的時間約為兩小時）。該平板運行 Android 15，並搭載 One UI 7，將獲得七次 Android 更新。

版本

RAM

存儲

價格 (USD)

價格 (HKD)

Wi-Fi 版本

6GB

128GB

$349

約 HK$ 2,724

Wi-Fi + 5G 版本

8GB

256GB

待定

待定

推薦閱讀

其他人也在看

Sony 針對 Xperia 1 VII 事件的後續措施及未來計劃

Sony 針對 Xperia 1 VII 事件的後續措施及未來計劃

Sony 於 6 月初發佈了其最新的旗艦智能手機 Xperia 1 VII，隨即便收到大量用戶的負面反饋，反映 […]

TechRitual ・ 11 小時前
Microsoft Copilot AI 進駐 Samsung 電視與顯示器

Microsoft Copilot AI 進駐 Samsung 電視與顯示器

Microsoft 的 Copilot AI 助手正式進入電視市場，首批將於 Samsung 2025 年的電 […]

TechRitual ・ 6 小時前
6500mAh大電量及 ZEISS三鏡頭，vivo V60 開價$4,298!

6500mAh大電量及 ZEISS三鏡頭，vivo V60 開價$4,298!

vivo 正式在香港發表全新中階攝影旗艦 V60，這款接班 V50 的新作以「同級最薄機身」搭配「業界罕見 6500mAh 巨量電池」的組合登場，更攜手光學大廠 ZEISS 打造專業級三鏡頭系統。該機將於9月4日開售，建議零售價為$4,298!

Mobile Magazine ・ 15 小時前
Xiaomi 將於 8 月 28 日發佈 HyperOS 3 更新

Xiaomi 將於 8 月 28 日發佈 HyperOS 3 更新

小米已正式確認，其下一個操作系統更新將命名為 HyperOS 3，駁斥了之前有關它可能以 HyperOS 26 […]

TechRitual ・ 14 小時前
Qualcomm 發佈 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業設計並內建 RFID 功能

Qualcomm 發佈 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業設計並內建 RFID 功能

Qualcomm 最近發佈了其全新的 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業客戶而設，並整合了零 […]

TechRitual ・ 10 小時前
世界最古老盔甲恐龍的巨大頸刺化石發現

世界最古老盔甲恐龍的巨大頸刺化石發現

英國和摩洛哥的古生物學家最近揭示了世界上最古老的盔甲恐龍的外觀，這一發現源於他們對稀有化石的研究，該化石顯示了 […]

TechRitual ・ 9 小時前
Elon Musk 對 Waymo 的 LiDAR 技術能力提出質疑

Elon Musk 對 Waymo 的 LiDAR 技術能力提出質疑

Tesla 首席執行官 Elon Musk 在過去經常表達對 LiDAR 的看法，但最近他持續討論該技術的不足 […]

TechRitual ・ 5 小時前
TSMC 2nm 晶片計劃於第四季進入量產階段

TSMC 2nm 晶片計劃於第四季進入量產階段

年初時，有報導指出台積電在其 2nm 晶片的產量上遇到困難，這一情況被認為可能會導致 Apple 等主要客戶的 […]

TechRitual ・ 5 小時前
《辦公室 AI 急救包》順利舉行，活用最新 AI 工具、AI PC 線上線下反應熱烈！

《辦公室 AI 急救包》順利舉行，活用最新 AI 工具、AI PC 線上線下反應熱烈！

由 DotAI HK 主講、ASUS AI PC 硬件支援的《辦公室 AI 急救包》在上週已經順利舉行，線下實體版本名額火速爆滿，由 Yahoo Tech 製作、Yahoo TV 直播的線上直播版本亦有逾七千觀看數，可見香港人都在這 AI 浪潮之下以積極態度進修。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本

Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本

根據 Nothing 的聯合創辦人 Akis Evangelidis 的說法，該公司最近因為一個疏忽而陷入困境 […]

TechRitual ・ 1 小時前
Elon Musk 的 xAI 及 X 針對 Apple 和 OpenAI 的 AI 獨佔反壟斷訴訟

Elon Musk 的 xAI 及 X 針對 Apple 和 OpenAI 的 AI 獨佔反壟斷訴訟

Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 和社交媒體平台 X 針對 Apple 和 OpenAI 提起了 […]

TechRitual ・ 12 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港

Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港

正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
比 Sony 還要懂！前PS執行長談任天堂對玩家的理解無人能及

比 Sony 還要懂！前PS執行長談任天堂對玩家的理解無人能及

近幾年遊戲產業被認為進入寒冬，大量遊戲公司裁員，就連 Xbox 和 PlayStation 主機背後的微軟和索尼，都面臨不小的震盪，然而卻有一家大型遊戲公司相當穩定，那就是任天堂。先前才公開數據，顯示過去 1 年的離職率僅 2%，甚至平均員工的年資都達到 14 年，流動率非常的低。而近日，前索尼互動娛樂（SIE）執行長Shawn Layden，就表示任天堂比起索尼更懂玩家與遊戲產業。

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。

Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
SpaceX Starship Flight 10 的成功挑戰了對 Elon Musk 的負面看法

SpaceX Starship Flight 10 的成功挑戰了對 Elon Musk 的負面看法

SpaceX 的 Starship Flight 10 成功發佈，這對太空界來說是一個重大勝利。當 Super […]

TechRitual ・ 4 小時前
DNA 在壓力下緊密纏繞的科學發現

DNA 在壓力下緊密纏繞的科學發現

長久以來，科學界普遍認為在壓力下，DNA 鏈會形成結，並且會纏繞成混亂的形狀。然而，劍橋大學的新研究顯示，當 […]

TechRitual ・ 2 小時前
曬燶 Kitty 快閃登陸 Casetify！一週限時開賣特別版手機殼 + 配件，錯過就冇？

曬燶 Kitty 快閃登陸 Casetify！一週限時開賣特別版手機殼 + 配件，錯過就冇？

天氣熱辣辣，與其悶在家，不如同 Sanrio 一齊衝向海灘！Casetify 誠意邀請你，參加今夏最炙手可熱的 「Sanrio 沙灘派對」，與你最愛的 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll 齊齊享受陽光與海浪！今次的火紅系列中，所有角色都被曬得一身健康小麥肌，可愛度不減反升，更換上可愛的泳裝，配上夏天必備的飾物，充滿夏日風情，齊齊抓住夏天的尾巴。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Google 首款 Gemini 喇叭曝光：「360 度音效」加煙霧警報、玻璃碎裂偵測

Google 首款 Gemini 喇叭曝光：「360 度音效」加煙霧警報、玻璃碎裂偵測

在 Made by Google 活動上小小預熱過一下的首款 Gemini 喇叭，現在被 Android Headlines 曝光了更多資訊，據稱它會支援「360 度音效」和 Gemini Live，而且能偵測煙霧警報、玻璃碎裂發出的聲音。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
電腦節優惠2025｜Lenovo ThinkPad X1 Carbon 歷史性 65 折！HK$6,300 搶商務機王

電腦節優惠2025｜Lenovo ThinkPad X1 Carbon 歷史性 65 折！HK$6,300 搶商務機王

電腦節殺到，全城撲優惠！Lenovo官方亦提早直接放出震撼優惠，經典商務旗艦 ThinkPad X1 Carbon 驚現 65 折，原價近 2 萬的頂配輕薄筆記本，現在直降近 HK$7,000！這款被商務人士譽為「移動辦公室」的神機，更搭載強勁性能與超長續航，是工作上的好夥伴。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。

Yahoo Tech HK ・ 22 小時前