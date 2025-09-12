一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
Samsung Galaxy Tab S11 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠
Samsung Galaxy Tab S11 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。Samsung Galaxy Tab S11系列平板確實支援eSIM功能，這意味著用戶可以在不需要實體SIM卡的情況下，直接透過平板來啟用移動數據服務。
該系列平板包括Galaxy Tab S11和Galaxy Tab S11 Ultra，均可使用Nano-SIM卡及eSIM，為用戶提供了更大的靈活性，特別是在旅行或需要快速切換網絡時。
Samsung Galaxy Tab S11 的 eSIM 八折優惠
Samsung Galaxy Tab S11 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。
為配合 Samsung Galaxy Tab S11 支援 eSIM，B4travel 推出Samsung Galaxy Tab S11 eSIM 優惠，全線上網卡即享八折優惠。Samsung Galaxy Tab S11 用戶可以更平、更快咁享受跨境上網體驗。只要喺購買時選擇 eSIM 版本，就可以喺手機直接掃描 QR code 開通，過關即刻有網，唔怕斷線。
優惠碼：esimS11
優惠金額：全線 eSIM 即享 八折優惠
適用產品：B4travel 台灣、韓國、日本、中國、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭及歐洲等
連結：https://b4travel.shop/
根據 B4travel 旅遊卡產品頁的說明，eSIM 成功付款後，通過 Email 在一分鐘內便可以可收到相應 eSIM QR Code，手機掃描該 QR Code 便可將 eSIM 加入手機，適用於 Android 及 iPhone。
