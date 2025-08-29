Samsung Galaxy Tab S11 系列在波蘭零售店提前上架

最近，Samsung 的 Galaxy Tab S11 系列在多個泄漏報導中浮現，不僅揭示了關鍵規格和設計，還透露了美國的定價。現在，兩家波蘭在線零售商確認了這兩款平板電腦 Galaxy Tab S11 和 S11 Ultra 的規格、設計以及歐洲的定價。

根據這些上市信息，Galaxy Tab S11 的基本 Wi-Fi 僅版（256GB）起價為 PLN 4,099（約 €960），而 5G 版本（128GB）則起價為 PLN 4,399（約 €1,030）。兩款型號均可選擇 512GB 的存儲版本。

另一方面，S11 Ultra 的基本款（512GB Wi-Fi 僅版）起價為 PLN 6,299（約 €1,475）。基本的 5G 版本（256GB）價格保持不變。

型號 存儲 類型 價格（PLN） 價格（美元 / 港元） Galaxy Tab S11 256GB Wi-Fi 僅版 4,099 PLN $ 960 / 約 HK$ 7,488 Galaxy Tab S11 128GB 5G 4,399 PLN $ 1,030 / 約 HK$ 8,034 Galaxy Tab S11 Ultra 512GB Wi-Fi 僅版 6,299 PLN $ 1,475 / 約 HK$ 11,515 Galaxy Tab S11 Ultra 256GB 5G 保持不變 待確認

需要注意的是，歐洲各國的定價會略有不同，但這些價格提供了大致的參考。確切的定價將在 9 月 4 日 Galaxy S25 FE 發佈時確認，屆時也將加入 Tab S11 系列。

推薦閱讀