Samsung Galaxy Tab S11 Ultra｜ 纖薄機身 + 大熒幕 + Galaxy AI 旗艦平板全面升級！

Samsung最新推出的Galaxy Tab S11 Ultra是全能旗艦平板，結合超薄機身、大尺寸熒幕及最新Galaxy AI技術，既能滿足娛樂需求，也適合學習與工作，更可搭配全新設計的S Pen與薄型鍵盤皮套使用，帶來完整的創作與多工體驗。
Galaxy Tab S11 Ultra備有5G及Wi-Fi版本，提供12GB+256GB、12GB+512GB多種容量選擇，Wi-Fi版更設有16GB+1TB旗艦配置。5.1毫米機身厚度，配合692克（Wi-Fi版）重量，攜帶方便。5.2mm窄邊框配合2,960 x 1,848解像度的14.6吋Dynamic AMOLED 2X 熒幕，支援120Hz刷新率及最高1,600nits亮度，加上機身的四揚聲器配合Dolby Atmos技術，視聽體驗同樣出色。
Galaxy Tab S11 Ultra配備14.6吋Dynamic AMOLED 2X 熒幕。
熒幕上方設有1,200萬像素超廣角前置鏡頭。
熒幕支援指紋解鎖功能。
機身配備1,300萬像素廣角及800萬像素超廣角鏡頭。
Galaxy Tab S11 Ultra機身設有四個揚聲器，並支援Dolby Atmos音效。
Galaxy Tab S11 Ultra搭載天璣9400+八核處理器，筆者以12GB + 512GB 5G版本作安兔兔測試，得分超過270萬，效能有優異表現。平板內置microSD插槽用來擴展儲存空間，另內置11,600mAh大容量電池與高效散熱系統。此外，Galaxy Tab S11 Ultra配備1,300萬像素廣角及800萬像素超廣角鏡頭，支援4K攝錄，同時也有1,200萬像素超廣角前置鏡頭。
平板採用USB Type-C充電。
電源音量鍵均設於機頂。
Galaxy Tab S11 Ultra支援microSD記憶卡，5G版本更可插入SIM卡上網。
隨機附送的新款S Pen握感更舒適，支援更大傾斜角度。
配合原廠薄型鍵盤皮套，有傳統筆電的使用體驗。
Galaxy Tab S11 Ultra引入多模態 Galaxy AI的One UI 8，可即時總結熒幕內容、翻譯資訊，並以浮動視窗呈現。隨機附送的新款S Pen握感更舒適，支援更大傾斜角度，並可配合Quick Tools和Sticky Note使用。升級版Samsung DeX新增「延伸模式」，可建立最多四個工作空間，將平板與外接熒幕變成雙屏幕工作站，搭配鍵盤皮套即化身流動筆電。
置升級版Samsung DeX新增「延伸模式」，可建立最多四個工作空間。
Galaxy Tab S11 Ultra內置一系列Galaxy AI功能，例如Samsung Notes加入繪圖助手功能，可將草圖一鍵生成圖片。
Galaxy Tab S11 Ultra搭載天璣9400+八核處理器，安兔兔測試得分超過270萬，效能有優異表現。
總結
1Galaxy Tab S11 Ultra被視為當前市場最強旗艦平板，建議配合原廠薄型鍵盤皮套使用，以充分發揮生產力優勢。雖然售價不菲，但憑藉頂級規格與完整功能，仍屬物有所值。若在9月30日前購買，更可享限時容量升級及額外$1,000 Trade-in回贈，實際折扣達$1,900，性價比進一步提升。
作業系統：Android 16
處理器：MediaTek 天璣9400+ 3.73GHz八核
記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM
擴展：microSD
顯示屏：2,960 x 1,848像素，14.6吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X熒幕
制式：WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/66/77/78
通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4
鏡頭：1,200萬像素廣角 + 1,200萬像素超廣角（前置） / 1,300萬像素廣角 + 800萬像素超廣角（主鏡頭）
其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / 屏幕指紋感應器
電池：內置11,600mAh鋰電池
體積：208.5 x 326.3 x 5.1毫米
重量：692克 (Wi-Fi) / 695克 (5G)
售價：$9,688 (12GB + 256GB Wi-Fi) / $10,588 (12GB + 512GB Wi-Fi) / $12,588 (16GB + 1TB Wi-Fi) / $10,788 (12GB + 256GB 5G) / $11,688 (12GB + 512GB 5G)
查詢：Samsung 3698 4698
同場加映
Honor MagicBook Art 14 2025
輕薄設計結合跨平台互聯
Honor宣佈推出全新MagicBook Art 14 2025，結合輕薄設計、強勁效能與跨平台互聯功能。機身採用鎂鈦合金材質，厚度僅約1cm、重量約1kg，並配備HDMI、USB及3.5mm耳機介面，兼顧輕巧與完整連接性。鍵盤設有特大觸控板，可直接調校熒幕亮度及音量，並整合指紋感應器提升安全性。Webcam 採用磁吸式隱藏設計，需要時才彈出，既保護隱私亦可正反兩面使用，靈活方便。
效能方面，MagicBook Art 14 2025採用Intel Core Ultra 7處理器，搭配Intel Arc GPU、32GB記憶體及1TB SSD，即使多工處理亦能保持流暢。內置六揚聲器及三麥克風，並支援Honor空間音效技術，提供沉浸式影音體驗。配備3:2比例14.6吋 3.1K OLED觸控屏，最高亮度達1,600nits，並通過TÜV Rheinland低藍光與無閃屏認證，長時間使用依然舒適。
MagicBook Art 14 2025最大亮點是跨平台互聯功能，支援 Android、iOS、Windows 和 HarmonyOS，可快速傳送檔案，也可將熒幕畫面鏡像投射，甚至投射至智能電視，全面提升協作效率。MagicBook Art 14 2025提供摩卡棕配色，並隨機附送 Honor黑色菱格背包。
定價：$11,999
查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103
MagicBook Art 14 2025配備3:2比例14.6吋 3.1K OLED觸控屏，最高亮度達1,600nits。
鍵盤設有特大觸控板，可直接調校熒幕亮度及音量，並整合指紋感應器提升安全性。
MagicBook Art 14 2025厚度僅約1cm，但仍配備HDMI、USB及3.5mm耳機介面。
設有雙USB Type-C介面，可直接用來充電。
Webcam 採用磁吸式隱藏設計，需要時才彈出，既保護隱私亦可正反兩面使用。
MagicBook Art 14 2025最大亮點是跨平台互聯功能，支援 Android、iOS、Windows 和 HarmonyOS，可快速傳輸檔案。
也可將熒幕畫面鏡像投射，甚至投射至智能電視，全面提升協作效率。
作者：徐帥
自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。
