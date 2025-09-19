Samsung Galaxy Tab S11 Ultra｜ 纖薄機身 + 大熒幕 + Galaxy AI 旗艦平板全面升級！

Samsung最新推出的Galaxy Tab S11 Ultra是全能旗艦平板，結合超薄機身、大尺寸熒幕及最新Galaxy AI技術，既能滿足娛樂需求，也適合學習與工作，更可搭配全新設計的S Pen與薄型鍵盤皮套使用，帶來完整的創作與多工體驗。

Galaxy Tab S11 Ultra備有5G及Wi-Fi版本，提供12GB+256GB、12GB+512GB多種容量選擇，Wi-Fi版更設有16GB+1TB旗艦配置。5.1毫米機身厚度，配合692克（Wi-Fi版）重量，攜帶方便。5.2mm窄邊框配合2,960 x 1,848解像度的14.6吋Dynamic AMOLED 2X 熒幕，支援120Hz刷新率及最高1,600nits亮度，加上機身的四揚聲器配合Dolby Atmos技術，視聽體驗同樣出色。

廣告 廣告

Galaxy Tab S11 Ultra配備14.6吋Dynamic AMOLED 2X 熒幕。

熒幕上方設有1,200萬像素超廣角前置鏡頭。

熒幕支援指紋解鎖功能。

機身配備1,300萬像素廣角及800萬像素超廣角鏡頭。

Galaxy Tab S11 Ultra機身設有四個揚聲器，並支援Dolby Atmos音效。

Galaxy Tab S11 Ultra搭載天璣9400+八核處理器，筆者以12GB + 512GB 5G版本作安兔兔測試，得分超過270萬，效能有優異表現。平板內置microSD插槽用來擴展儲存空間，另內置11,600mAh大容量電池與高效散熱系統。此外，Galaxy Tab S11 Ultra配備1,300萬像素廣角及800萬像素超廣角鏡頭，支援4K攝錄，同時也有1,200萬像素超廣角前置鏡頭。

平板採用USB Type-C充電。

電源音量鍵均設於機頂。

Galaxy Tab S11 Ultra支援microSD記憶卡，5G版本更可插入SIM卡上網。

隨機附送的新款S Pen握感更舒適，支援更大傾斜角度。

配合原廠薄型鍵盤皮套，有傳統筆電的使用體驗。

Galaxy Tab S11 Ultra引入多模態 Galaxy AI的One UI 8，可即時總結熒幕內容、翻譯資訊，並以浮動視窗呈現。隨機附送的新款S Pen握感更舒適，支援更大傾斜角度，並可配合Quick Tools和Sticky Note使用。升級版Samsung DeX新增「延伸模式」，可建立最多四個工作空間，將平板與外接熒幕變成雙屏幕工作站，搭配鍵盤皮套即化身流動筆電。

置升級版Samsung DeX新增「延伸模式」，可建立最多四個工作空間。

Galaxy Tab S11 Ultra內置一系列Galaxy AI功能，例如Samsung Notes加入繪圖助手功能，可將草圖一鍵生成圖片。

Galaxy Tab S11 Ultra搭載天璣9400+八核處理器，安兔兔測試得分超過270萬，效能有優異表現。

總結

1Galaxy Tab S11 Ultra被視為當前市場最強旗艦平板，建議配合原廠薄型鍵盤皮套使用，以充分發揮生產力優勢。雖然售價不菲，但憑藉頂級規格與完整功能，仍屬物有所值。若在9月30日前購買，更可享限時容量升級及額外$1,000 Trade-in回贈，實際折扣達$1,900，性價比進一步提升。

作業系統：Android 16

處理器：MediaTek 天璣9400+ 3.73GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,960 x 1,848像素，14.6吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X熒幕

制式：WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：1,200萬像素廣角 + 1,200萬像素超廣角（前置） / 1,300萬像素廣角 + 800萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / 屏幕指紋感應器

電池：內置11,600mAh鋰電池

體積：208.5 x 326.3 x 5.1毫米

重量：692克 (Wi-Fi) / 695克 (5G)

售價：$9,688 (12GB + 256GB Wi-Fi) / $10,588 (12GB + 512GB Wi-Fi) / $12,588 (16GB + 1TB Wi-Fi) / $10,788 (12GB + 256GB 5G) / $11,688 (12GB + 512GB 5G)

查詢：Samsung 3698 4698

同場加映

Honor MagicBook Art 14 2025

輕薄設計結合跨平台互聯

Honor宣佈推出全新MagicBook Art 14 2025，結合輕薄設計、強勁效能與跨平台互聯功能。機身採用鎂鈦合金材質，厚度僅約1cm、重量約1kg，並配備HDMI、USB及3.5mm耳機介面，兼顧輕巧與完整連接性。鍵盤設有特大觸控板，可直接調校熒幕亮度及音量，並整合指紋感應器提升安全性。Webcam 採用磁吸式隱藏設計，需要時才彈出，既保護隱私亦可正反兩面使用，靈活方便。

效能方面，MagicBook Art 14 2025採用Intel Core Ultra 7處理器，搭配Intel Arc GPU、32GB記憶體及1TB SSD，即使多工處理亦能保持流暢。內置六揚聲器及三麥克風，並支援Honor空間音效技術，提供沉浸式影音體驗。配備3:2比例14.6吋 3.1K OLED觸控屏，最高亮度達1,600nits，並通過TÜV Rheinland低藍光與無閃屏認證，長時間使用依然舒適。

MagicBook Art 14 2025最大亮點是跨平台互聯功能，支援 Android、iOS、Windows 和 HarmonyOS，可快速傳送檔案，也可將熒幕畫面鏡像投射，甚至投射至智能電視，全面提升協作效率。MagicBook Art 14 2025提供摩卡棕配色，並隨機附送 Honor黑色菱格背包。

定價：$11,999

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

MagicBook Art 14 2025配備3:2比例14.6吋 3.1K OLED觸控屏，最高亮度達1,600nits。

鍵盤設有特大觸控板，可直接調校熒幕亮度及音量，並整合指紋感應器提升安全性。

MagicBook Art 14 2025厚度僅約1cm，但仍配備HDMI、USB及3.5mm耳機介面。

設有雙USB Type-C介面，可直接用來充電。

Webcam 採用磁吸式隱藏設計，需要時才彈出，既保護隱私亦可正反兩面使用。

MagicBook Art 14 2025最大亮點是跨平台互聯功能，支援 Android、iOS、Windows 和 HarmonyOS，可快速傳輸檔案。

也可將熒幕畫面鏡像投射，甚至投射至智能電視，全面提升協作效率。

作者：徐帥

自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

Related Articles:





Follow us on facebook: https://www.facebook.com/etnet.com.hk/

etnet財經‧生活網(www.etnet.com.hk)提供全面及專業的財經新聞及資訊，包括為用戶提供免費實時股票及期貨報價、專家點評等。同時《生活副刊》頻道，涵蓋財智、管理、世事政情、健康養生、消閒購物及數碼科技等資訊，盡享健康樂活之道。於2014年更推出《DIVA 品味派》潮拜頻道，集五大品味內容及視頻專案於一站 - Fashion、Beauty & Love、Watch & Jewelry、 Art & Living及 Travel & Dining，日日更新，秒秒矚目。