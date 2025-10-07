Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板

Prime Day 優惠激筍來襲！Yahoo Tech 一連兩天緊密為大家搜羅至抵好物，精選科技產品每日更新，讓你足不出戶盡享購物樂趣！Samsung Galaxy Tab S6 Lite 驚現 55 折震撼價，僅需港幣一千四百元，就能將這台備受好評、原裝附贈 S Pen 的生產力神器帶回家！

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 配備 10.4 吋顯示屏，提供三種顏色選擇，包括灰色、薄荷綠色和粉紅色。其超薄金屬設計不僅輕巧，便於攜帶，隨時隨地享受高效能。透過快捷面板上的 Samsung DeX，可以輕鬆同時開啟多個視窗，拖放照片到電子郵件中，或右鍵單擊以獲取更多功能，即使輕巧的平板上，也能實現類似電腦的工作效率。

隨附的 S Pen 使得編寫筆記、編輯照片和影片、標記文件變得簡單。其長效電池在一次充電後可使用長達 14 小時，無論是多任務處理，還是放鬆娛樂都能兩者兼備。此外，還可以通過可擴充的 microSD 卡存儲更多內容和檔案，無需擔心容量不足。

Amazon 特價 US$179.99 （約 HK$1,401，免運費）｜原價 US $329.99

立即購買

