中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Yahoo Tech HK

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板｜Amazon Prime Day優惠2025

Kinnis Ho
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費,可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話,就代表官方會直送貨品至香港,不過就會收取運費。假如貨品不直送香港,都可以選用集運服務。

Prime Day 優惠激筍來襲！Yahoo Tech 一連兩天緊密為大家搜羅至抵好物，精選科技產品每日更新，讓你足不出戶盡享購物樂趣！Samsung Galaxy Tab S6 Lite 驚現 55 折震撼價，僅需港幣一千四百元，就能將這台備受好評、原裝附贈 S Pen 的生產力神器帶回家！

免費試用 Prime 會員（期間限定）

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 配備 10.4 吋顯示屏，提供三種顏色選擇，包括灰色、薄荷綠色和粉紅色。其超薄金屬設計不僅輕巧，便於攜帶，隨時隨地享受高效能。透過快捷面板上的 Samsung DeX，可以輕鬆同時開啟多個視窗，拖放照片到電子郵件中，或右鍵單擊以獲取更多功能，即使輕巧的平板上，也能實現類似電腦的工作效率。

隨附的 S Pen 使得編寫筆記、編輯照片和影片、標記文件變得簡單。其長效電池在一次充電後可使用長達 14 小時，無論是多任務處理，還是放鬆娛樂都能兩者兼備。此外，還可以通過可擴充的 microSD 卡存儲更多內容和檔案，無需擔心容量不足。

Amazon 特價 US$179.99 （約 HK$1,401，免運費）｜原價 US$329.99

立即購買

