Samsung Galaxy Watch 7 在 Amazon 上優惠超過 90 美元

Samsung 的 Galaxy Watch 7 現在僅售 $158.99 / 約 HK$ 1,237。

智能手錶作為個人配件，其重要性無可替代，因為使用者幾乎全天候佩戴它。Samsung 的 Galaxy Watch 7 是我們測試過的最佳 Android 智能手錶之一，40mm 的藍牙型號在 Amazon 上的價格為 $158.99（優惠 $90）。Verge 的高級評論員 Victoria Song 在測試中發現 Galaxy Watch 7 的設計舒適，處理器反應迅速，讓人印象深刻。

產品名稱 尺寸 價格 Samsung Galaxy Watch 7 40mm / 44mm $299.99 / 約 HK$ 2,339 $158.99 / 約 HK$ 1,237

該手錶的圓形設計對於習慣傳統手錶的使用者來說十分友好，特別是與 Galaxy Watch 8 的方形設計相比。我們發現其電池續航大約為一天，雖然表現尚可，但建議使用者每晚充電。Galaxy Watch 7 的感應器能夠記錄步數、睡眠質量和心率等健康指標。此外，該手錶具備美國食品藥品監督管理局（FDA）認證的睡眠呼吸暫停監測功能，但需依賴 Samsung Health Monitor 應用，此應用僅限於 Samsung 智能手機使用。

Galaxy Watch 7 還支援兩項由人工智能驅動的健康功能，分別為能量評分（Energy Score）和健康建議（Wellness Tips）。這兩項功能利用收集的活動和睡眠數據為使用者提供改善日常生活的建議。使用者還可以透過手錶比較當天與前一天的運動表現，以激勵自己達成新的個人最佳紀錄。

在測試中，這些功能的準確性有時不盡理想。經過長時間跑步後，能量評分顯著下降，經過九小時睡眠後又回升，但卻建議停止飲酒或夜晚進食，儘管實際上並未進行這些行為。同一天內，健康建議也告訴我們遵循睡眠時間表的情況時好時壞。

綜合來看，Samsung Galaxy Watch 7 是一款設計上出色且性能穩定的 Android 智能手錶。與前一代產品相比，這款手錶的升級表現明顯，特別是對於擁有 Galaxy 智能手機的使用者來說，能夠充分利用其睡眠呼吸暫停檢測功能，使其在市場上更具競爭力。

