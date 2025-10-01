Samsung Galaxy Watch 7 在 Amazon 減價超過 90 美元

Samsung 的 Galaxy Watch 7 現在只需 $158.99 / 約 HK$ 1,238。

智能手錶是非常個人化的裝置，整天佩戴在手腕上（可能還會在睡眠時使用）。Samsung 的 Galaxy Watch 7 是我們測試過的最佳 Android 智能手錶之一，現在在 Amazon 上可以以 $158.99（減價 $90）購得 40 毫米藍牙型號。Verge 的資深評測員 Victoria Song 在測試中對 Galaxy Watch 7 有很多讚譽，包括其舒適的設計和芯片的流暢表現。

Samsung Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 有兩種尺寸可供選擇：40 毫米和 44 毫米。它配備了新功能，如經 FDA 認證的睡眠檢測功能以及不規則心率通知。

其圓形設計對於習慣傳統手錶的人來說非常吸引，對於不喜歡 Galaxy Watch 8 的方形設計的用戶也是如此。我們發現其電池續航約為一天，雖然可以接受，但需要準備每晚為智能手錶充電。Galaxy Watch 7 的傳感器可以記錄多項健康和健身指標，包括步數、睡眠及心率。Galaxy Watch 7 的睡眠呼吸暫停檢測功能經過 FDA 認證，但需要依賴 Samsung Health Monitor 應用，而該應用僅限於 Samsung 的智能手機使用。

Galaxy Watch 7 支持兩個基於 AI 的健康功能，即 Energy Score 和 Wellness Tips。這兩個功能根據收集的活動和睡眠數據提供建議，幫助用戶調整日常習慣以達成目標。用戶還可以使用智能手錶來比較今天的運動表現與昨天的差異，以激勵自己達到新的個人最佳。

在測試中，這些功能的表現參差不齊。經過一次長跑後，我們的 Energy Score 顯著下降，但在九小時的睡眠後回升，儘管我們並未有飲酒或晚餐的習慣，但系統仍建議我們停止這些行為。我們收到的 Wellness Tips 也顯示在同一天內，我們的睡眠計劃有遵守和未遵守的情況。

儘管如此，Samsung Galaxy Watch 7 在設計和整體性能上仍然是穩健的 Android 智能手錶。它對於前幾代的升級相當明顯，對於擁有 Galaxy 智能手機的用戶，利用其睡眠呼吸暫停檢測功能將更加具競爭力。

另外還有其他三個優質優惠。

Steam 的秋季促銷活動正在進行中，這是填補遊戲庫的好機會。Blue Prince 是我們在 2025 年玩過的最佳遊戲之一，現價 $22.49 / 約 HK$ 175。若希望在玩續集之前體驗第一部遊戲，Hades 現在只需 $6.24 / 約 HK$ 49。對角色扮演遊戲情有獨鍾的玩家，Octopath Traveler 現在售價 $23.99 / 約 HK$ 187，相對於原價減少了 $36，值得把握。受 Chrono Trigger 啟發的 Sea of Stars 也是我的最愛之一，目前售價 $22.74 / 約 HK$ 177，減價 $12.25。

如果喜歡實體書而非電子書，知道在黑暗的房間裡閱讀時眼睛會很吃力。Glocusent 的 USB 可充電書燈可以解決這個問題，目前在 Amazon 上特價 $10.98 / 約 HK$ 86，減價 $5。這款燈具可夾在書本封面上，其可調角度的設計能夠照亮一到兩頁。書燈有五個亮度級別和三種閱讀模式，可調整燈泡的色溫。Glocusent 表示這款書燈在充滿電的情況下可使用長達 80 小時，具體取決於用戶的亮度設定。

面對現實，沒有人喜歡花時間清理地板。Eufy 的 Robot Vacuum E28 可以幫您處理這項工作，這款機器人吸塵器和拖把組合目前在 Amazon 和 Anker 的價格回落至 $799.99 / 約 HK$ 6,239（減價 $600），使用促銷代碼 WS24T2352111 可享受最低價。E28 是一款高端機器人吸塵器，配備 AI 傳感器，能夠檢測特定類型的污垢，以決定最佳的清潔方式並在房間內導航。Eufy 表示它能夠檢測到數百種障礙物，以便找到避免它們的方法。內置的可拆卸地毯清潔器可以幫助清除頑固污漬。

