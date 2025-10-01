WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
Samsung Galaxy Watch 7 在 Amazon 減價超過 90 美元
Samsung 的 Galaxy Watch 7 現在只需 $158.99 / 約 HK$ 1,238。
智能手錶是非常個人化的裝置，整天佩戴在手腕上（可能還會在睡眠時使用）。Samsung 的 Galaxy Watch 7 是我們測試過的最佳 Android 智能手錶之一，現在在 Amazon 上可以以 $158.99（減價 $90）購得 40 毫米藍牙型號。Verge 的資深評測員 Victoria Song 在測試中對 Galaxy Watch 7 有很多讚譽，包括其舒適的設計和芯片的流暢表現。
Samsung Galaxy Watch 7
Galaxy Watch 7 有兩種尺寸可供選擇：40 毫米和 44 毫米。它配備了新功能，如經 FDA 認證的睡眠檢測功能以及不規則心率通知。
購買渠道：
價格
$299.99 / 約 HK$ 2,339
$158.99 / 約 HK$ 1,238
其圓形設計對於習慣傳統手錶的人來說非常吸引，對於不喜歡 Galaxy Watch 8 的方形設計的用戶也是如此。我們發現其電池續航約為一天，雖然可以接受，但需要準備每晚為智能手錶充電。Galaxy Watch 7 的傳感器可以記錄多項健康和健身指標，包括步數、睡眠及心率。Galaxy Watch 7 的睡眠呼吸暫停檢測功能經過 FDA 認證，但需要依賴 Samsung Health Monitor 應用，而該應用僅限於 Samsung 的智能手機使用。
Galaxy Watch 7 支持兩個基於 AI 的健康功能，即 Energy Score 和 Wellness Tips。這兩個功能根據收集的活動和睡眠數據提供建議，幫助用戶調整日常習慣以達成目標。用戶還可以使用智能手錶來比較今天的運動表現與昨天的差異，以激勵自己達到新的個人最佳。
在測試中，這些功能的表現參差不齊。經過一次長跑後，我們的 Energy Score 顯著下降，但在九小時的睡眠後回升，儘管我們並未有飲酒或晚餐的習慣，但系統仍建議我們停止這些行為。我們收到的 Wellness Tips 也顯示在同一天內，我們的睡眠計劃有遵守和未遵守的情況。
儘管如此，Samsung Galaxy Watch 7 在設計和整體性能上仍然是穩健的 Android 智能手錶。它對於前幾代的升級相當明顯，對於擁有 Galaxy 智能手機的用戶，利用其睡眠呼吸暫停檢測功能將更加具競爭力。
另外還有其他三個優質優惠。
Steam 的秋季促銷活動正在進行中，這是填補遊戲庫的好機會。Blue Prince 是我們在 2025 年玩過的最佳遊戲之一，現價 $22.49 / 約 HK$ 175。若希望在玩續集之前體驗第一部遊戲，Hades 現在只需 $6.24 / 約 HK$ 49。對角色扮演遊戲情有獨鍾的玩家，Octopath Traveler 現在售價 $23.99 / 約 HK$ 187，相對於原價減少了 $36，值得把握。受 Chrono Trigger 啟發的 Sea of Stars 也是我的最愛之一，目前售價 $22.74 / 約 HK$ 177，減價 $12.25。
如果喜歡實體書而非電子書，知道在黑暗的房間裡閱讀時眼睛會很吃力。Glocusent 的 USB 可充電書燈可以解決這個問題，目前在 Amazon 上特價 $10.98 / 約 HK$ 86，減價 $5。這款燈具可夾在書本封面上，其可調角度的設計能夠照亮一到兩頁。書燈有五個亮度級別和三種閱讀模式，可調整燈泡的色溫。Glocusent 表示這款書燈在充滿電的情況下可使用長達 80 小時，具體取決於用戶的亮度設定。
面對現實，沒有人喜歡花時間清理地板。Eufy 的 Robot Vacuum E28 可以幫您處理這項工作，這款機器人吸塵器和拖把組合目前在 Amazon 和 Anker 的價格回落至 $799.99 / 約 HK$ 6,239（減價 $600），使用促銷代碼 WS24T2352111 可享受最低價。E28 是一款高端機器人吸塵器，配備 AI 傳感器，能夠檢測特定類型的污垢，以決定最佳的清潔方式並在房間內導航。Eufy 表示它能夠檢測到數百種障礙物，以便找到避免它們的方法。內置的可拆卸地毯清潔器可以幫助清除頑固污漬。
推薦閱讀
其他人也在看
M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM
疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
運動手錶不僅僅是為了記錄運動數據，還能幫助你更深入了解自己的身體狀況，提升健康管理的效率。若果想找到功能全面且外型時尚的運動手錶，Garmin vivoactive 6 搭載 AMOLED 高亮彩螢幕，再加上內建 80 種運動模式，絕對是追求極致性價比運動愛好者的好選擇。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok
OpenAI 推出形式與 TikTok「極為類似」的社交平台 Sora，它將由 Sora 2 模型驅動，會集合 AI 生成的短影片。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 8 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 15 小時前
美小非農驚見負成長 創兩年半低
美國周三 (1 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月民間就業爆冷減少 3.2 萬人，創下兩年半新低，遠遜於市場預期的增加 5.1 萬人。ADP 坦承部分原因來自數據分析方法調整，但強調就業疲軟趨勢一鉅亨網 ・ 2 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前