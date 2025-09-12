Samsung Galaxy Watch 8 Classic 價格下調至接近標準型號水平

Apple 新一代智能手錶在本周吸引了不少目光，但 Android 用戶同樣也有理由慶祝。因為 Samsung 的 Galaxy Watch 8 Classic 現在在 Woot 上以特惠價 $359.99 / 約 HK$ 2,803 販售，降價 $140，幾乎和 $349.99 / 約 HK$ 2,730 的 Galaxy Watch 8 價格相當。這對於一款不到兩個月前發佈的手錶來說，折扣相當可觀。

產品 價格 Samsung Galaxy Watch 8 Classic (Bluetooth) $499.99 / 約 HK$ 3,899 特惠價 $359.99 / 約 HK$ 2,803

Samsung 最新的智能手錶採用了新的方圓設計 Gemini，並新增了一些健康功能，例如抗氧化指數和跑步教練。Classic 版本則添加了更高級的設計，擁有旋轉表圈、額外可自定義按鈕以及更長的電池壽命。

Galaxy Watch 8 Classic 是 Samsung 手機用戶的最佳選擇，特別是從 Galaxy Watch 5 或更早版本升級的用戶。Classic 版本在 Galaxy Watch 8 的基礎上增強了設計，擁有更時尚的外觀和更長的電池壽命，並重新回歸了廣受喜愛的旋轉表圈。它還繼承了 Galaxy Watch Ultra 的快捷按鈕，可以自定義啟動最喜愛的應用程式或運動。

在功能方面，Galaxy Watch 8 Classic 與 Galaxy Watch 8 完全相同，提供了更纖薄的方圓設計，穿戴舒適度高，並且不影響電池壽命。它可以監測心率和血氧水平，並且在連接 Samsung Galaxy 手機的情況下，能夠進行心電圖檢測或檢測睡眠呼吸暫停。此外，這款可穿戴設備首次推出的跑步教練功能，根據用戶的表現測試並創建個性化的鍛鍊計劃。Galaxy Watch 8 Classic 還能根據用戶的生理節律建議最佳入睡時間，並評估水果和蔬菜的攝取量，雖然這項功能的準確性尚有待提高。

在智慧功能方面，Galaxy Watch 8 Classic 配備了 One UI 8 Watch，並新增了 Google Gemini。用戶可以請它推薦附近的咖啡店、發送 Slack 訊息、創建播放列表等等。由於 Gemini 還在初期階段，結果可能會有所差異，但希望隨著時間推移能持續改善。

遺憾的是，這款可穿戴設備僅提供 46mm 尺寸，可能對某些用戶來說偏大。不過，對於尋求高端可穿戴設備的 Samsung 手機用戶來說，Galaxy Watch 8 Classic 是現今市場上最佳選擇之一，尤其是目前價格和標準版本相當。

在本周的其他交易中，Anker Soundcore Select 4 Go 在 Amazon 的售價為 $22.99 / 約 HK$ 179，降價 $11，距離歷史最低價僅差 $3。這款色彩繽紛的藍牙喇叭提供了良好的性價比，擁有 IPX67 防水等級，且能在水中漂浮。它在單次充電下可持續使用長達 20 小時，並可與另一部 Select 4 Go 配對以產生立體聲效果。

Whisker 的 Litter Robot 4 現在在公司網站上以 $699 / 約 HK$ 5,442 的價格發售，並附有三年保養。這款貓砂箱在使用後能自動清潔，旋轉將廢物倒入抽屜，並在需要清空時發送提醒。它還能幫助中和不必要的氣味，適合最多四隻貓使用。而且，伴隨的應用程式讓用戶可以監控貓的體重、追蹤貓砂和廢物的水準等。

Beats Powerbeats Pro 2 在 Amazon、Walmart 和 Target 的售價為 $199.99 / 約 HK$ 1,560，這是一個不錯的交易，即使比歷史最低價少了 $20。這款專為健身設計的耳機在市場上表現優異，提供心率監測（超越 AirPods Pro 3）、適合激烈運動的安全耳掛和 IPX4 防水等級。它們還具備出色的主動噪音取消功能、自然的透明模式，以及對某些 Android 和 Apple 功能（如自動設備切換）的原生支持。

