Samsung Galaxy Watch4 和 Watch4 Classic 獲得 One UI 8 Watch 更新，檔案超過 1GB

Samsung Galaxy Watch4 和 Watch4 Classic 原定於 4 年內獲得操作系統更新，因此自 2021 年 8 月發佈以來，這個期限技術上已經結束。不過，這兩款智能手錶現在正獲得 Samsung 的 One UI 8 Watch 更新，該更新基於 Wear OS 6。

目前，該更新正在韓國的 Wi-Fi 手錶中推送，固件版本以「JYK4」結尾。這次更新的下載容量相當大，超過 1 個 GB。

廣告 廣告

One UI 8 Watch 現在已經在 Galaxy Watch4 和 Watch4 Classic 上推出。若要進行更新，可能需要一些時間，因為逐步推送的過程會需要一段時間才能覆蓋所有市場。如果擁有 LTE 手錶，則可能需要更長的時間來等待更新。

之前，Samsung 還為基於 40mm Galaxy Watch4 的 2024 年型號 Galaxy Watch FE 發佈了 One UI 8 Watch 更新。

推薦閱讀