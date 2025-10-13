不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
Samsung Galaxy Watch7 獲得穩定的 One UI 8 Watch 更新
Samsung Galaxy Watch7 用戶終於在部分地區獲得期待已久的穩定版 One UI 8 Watch 更新。這次的推出距離上一次 One UI 8 Watch 測試版發佈已經過了一個多月。
參加 One UI 8 Watch 測試計劃的南韓 Galaxy Watch7 用戶已確認收到穩定更新，其他普通用戶預計在接下來幾天內也將獲得此更新。
基於 WearOS 6 的 Galaxy Watch7 One UI 8 Watch 更新版本號為 L310XXU1BYI4，更新包大小約為 160MB，並包含九月的安全補丁。
One UI 8 Watch 引入了全新的用戶界面，包含新的 Now Bar、更新的手勢、改進的通知系統、新的充電動畫以及多款新表盤。此外，它還帶來了健康和健身方面的升級，包括抗氧化指數、跑步教練、血管負荷和睡眠指南等功能。
