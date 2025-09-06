研究指每日一罐「無糖汽水」或令腦部衰老 1.6 年
Samsung Galaxy Watch7 獲得 One UI 8 Watch Beta 4 更新
Samsung 最近為 Galaxy Watch7 發佈了第四個 One UI 8 Watch Beta 更新，固件版本為 L310XXU1ZYI2，下載大小為 180MB。
根據 Samsung 社區論壇上發佈的更新日誌截圖，Galaxy Watch7 的 One UI 8 Watch Beta 4 主要改善了健身追蹤功能，包括跑步和游泳。此外，這次更新將智能手錶的安全補丁等級提升至 2025 年 9 月。
目前，Samsung Galaxy Watch7 的 One UI 8 Watch Beta 4 更新在韓國推出，並預期將很快擴展至其他國家。
對於已參加測試計劃的 Galaxy Watch7 使用者，如果居住在韓國且尚未收到 One UI 8 Watch Beta 4 更新，可以通過配對的 Android 設備上的 Wearable 應用程序手動檢查，進入手錶設置 > 手錶軟件更新菜單。
