Samsung Galaxy XR 拆解顯示輕量設計及磁性面墊

Samsung 在十月推出了 Galaxy XR 頭戴顯示器，近日修理專家 iFixit 將其拆解，並在下方的影片中展示了內部結構。Galaxy XR 的重量輕於 Apple 的 Vision Pro，並配備了磁性面部墊和光線密封條。頭戴顯示器的進入點位於前方，因此需要先移除塑膠外殼。

值得注意的是，Galaxy XR 內部有一個「若有拆動則失效」的貼紙，這類標籤在美國是違法的。內部螺絲數量不少，設計也相當巧妙，每個元件都在單一層面上。從某種程度上來看，Galaxy XR 的設計有其優缺點。

首先，外部電池的設計使得更換變得非常簡單，而使用的十字螺絲則不需要特殊工具便可拆解頭戴顯示器，主板更換也相對容易。另一方面，進入內部的難度相當高，而「若有拆動則失效」的貼紙則顯示出對消費者不太友好的設計。Samsung 似乎也不打算發佈任何維修手冊。

