Samsung Galaxy Z Flip6 獲得最新 One UI 8 測試版更新的新功能

Samsung 約兩週前為 Galaxy Z Flip6 推出了基於 Android 16 的 One UI 8 測試版更新。現在，該韓國品牌已發佈第二個 One UI 8 測試版，為這款可摺疊手機帶來了新功能。

第二個 One UI 8 測試版為 Samsung Galaxy Z Flip6 引入了 Now Brief 功能，該功能最早在 Galaxy S25 系列中亮相。此外，此次更新將智能手機的 Android 安全補丁等級提升至 2025 年 9 月，並修復了一些錯誤。

Samsung Galaxy Z Flip6 的第二個 One UI 8 測試版更新目前正在韓國推出，固件版本為 F741NKSU2ZYHB。更新包約需下載 915MB。如果已參加 One UI 8 測試計劃但尚未在 Galaxy Z Flip6 上收到更新，可以通過導航至手機的設置 > 軟件更新菜單手動檢查更新。

推薦閱讀