Samsung Galaxy Z Flip7 價格創新低，Pixel 10 系列優惠超過 €100，Realme GT 7 亦有折扣

目前，許多消費者在選擇智能手機時，面臨著是否在發佈當天購買旗艦機型的抉擇。購買旗艦機型通常會附帶如更大 RAM 或免費贈品等優勢，但若選擇等一段時間，則可能會獲得折扣。事實上，市場上也有許多優質的中高端手機可供選擇，這些機型的性能並不遜色於旗艦機型。

最近，Samsung Galaxy Z Flip7 的價格達到了新低，現時售價已降至 €800 以下，約合 HK$ 6,240。這使其價格介於普通版 Galaxy S25 和 S25+ 之間。Galaxy Z Flip7 提供了一種全新的形狀體驗，與 S 系列手機相比，後者在過去幾年中變化不大。

Galaxy Z Flip7 配備了一個 4.1 吋的外顯示屏和一個 6.9 吋的內部顯示屏，外部則擁有一個 5,000 萬像素 + 1,200 萬像素的雙鏡頭攝像系統（可在外顯示屏上使用）。該手機搭載 Exynos 2500 處理器，內置 4,300 毫安時的電池，支持 25W 有線充電和 15W 無線充電。此外，Galaxy Z Flip7 還支持 DeX 功能，包括通過 USB-C 3.2 端口進行視頻輸出。

以下是 Galaxy Z Flip7 的主要規格：

規格 詳細資訊 顯示屏 外部：4.1 吋；內部：6.9 吋 相機 外部：5,000 萬像素 + 1,200 萬像素 處理器 Exynos 2500 電池容量 4,300 毫安時 充電速度 有線：25W；無線：15W 價格 €800 / 約 HK$ 6,240

隨著價格的降低，Samsung Galaxy Z Flip7 成為了一個值得關注的選擇。無論是對於追求新穎設計的用戶，還是希望獲得高性價比的消費者，這款手機都能滿足他們的需求。

