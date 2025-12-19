Samsung Galaxy Z Flip8 將搭載 Exynos 2600 晶片組，預計夏季發佈

今日，Samsung 發佈了 Exynos 2600 晶片，據傳這款晶片將用於即將推出的 Galaxy S26 手機，至少在某些國家會有此配置。根據韓國的一項新報導，Samsung 還將在預計今夏推出的 Galaxy Z Flip8 中使用 Exynos 2600 晶片。Galaxy Z Flip7 是 Samsung 首款搭載 Exynos 系統單晶片的摺疊手機，使用的是 Exynos 2500，因此其後繼機型使用該晶片的升級版本並不令人意外。不過，能夠提前確認這一消息仍然十分重要，儘管距離 Flip8 的正式發佈還有幾個月。

另一方面，據報導，Galaxy Z Fold8 將繼續搭載 Qualcomm 最新的處理器，這次將使用 Snapdragon 8 Elite Gen 5。這個選擇與其前代機型相似，顯示出 Samsung 在不同系列的產品中對於晶片的選擇有著明確的方向。

Galaxy Z Flip7 的性能表現受到了廣泛的關注，而新一代的 Galaxy Z Flip8 和 Z Fold8 也預示著 Samsung 將在摺疊手機的技術上保持穩定的進步，未來值得期待。

