Samsung Galaxy Z Fold5 與 Z Flip5 在韓國獲得 One UI 8 測試版更新

Samsung 最近為 Galaxy S23 系列及多款 Galaxy A 系列手機發佈了 One UI 8 測試版。現在，該公司開始為較舊的 Galaxy Z Fold5 和 Galaxy Z Flip5 推出測試版更新。

目前，這次更新已在南韓的第五代 Samsung 可摺疊手機上推出，One UI 8 測試計劃也已正式啟動。感興趣的用戶可以通過下載 Samsung Members 應用程式來註冊參加測試計劃。

除了新功能外，根據共享的截圖，這次測試版更新還包含了最新的九月份 Android 安全補丁。

推薦閱讀