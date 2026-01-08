SAMSUNG Galaxy Z Fold8、Flip8 及未發表新機 IMEI 資料庫全曝光!

SAMSUNG 預計於 2026 年推出的新一代 Galaxy Z 系列摺疊手機，其相關型號近日已出現於 GSMA IMEI 設備數據庫中。值得留意的是，資料庫內除了預期中的 Galaxy Z Fold8 與 Galaxy Z Flip8 外，更顯示存在第三款未知型號，暗示該公司可能正準備擴充其摺疊手機的產品陣容。

根據資料庫資訊，兩款型號為 SM-F976U 及 SM-F776U 的裝置已完成註冊，業內普遍認為它們將分別對應 Galaxy Z Fold8 與 Galaxy Z Flip8。型號結尾的「U」後綴，通常代表該裝置為美國市場版本；國際版本則多採用「B」作為後綴。列表中同時記載了市場名稱「Q8」與「B8」，進一步確認這兩款裝置屬於 SAMSUNG 下一代 Galaxy Z 系列。作為參考，現行販售的 Galaxy Z Fold7 市場名稱為 Q7，而 Z Flip7 則為 B7。

廣告 廣告

另一方面，數據庫中早在去年 12 月初便已出現第三款裝置，其型號為 SM-F971U，市場名稱標示為「H8」。這款神秘裝置引起多方猜測，目前主流看法認為其極有可能是盛傳已久的 Galaxy Z Fold FE。若消息屬實，這將是 SAMSUNG 首次在 Z Fold 系列中推出 Fan Edition 版本，旨在以更具競爭力的價格降低摺疊手機的入手門檻。

依照 SAMSUNG 以往的產品發佈週期，主打高階市場的 Galaxy Z Fold8 與 Z Flip8，預計將於 2026 年 7 月至 8 月期間正式發表。而定位可能較為親民的 Galaxy Z Fold FE 之具體上市時間，目前則未有更多資訊。此次多款型號提前於資料庫中浮現，顯示 SAMSUNG 正積極佈局摺疊手機市場!