Samsung Galaxy Z Fold8 將配備 2 億像素主攝及 5,000 萬像素超廣角鏡頭

Samsung 的 Galaxy Z Fold8 預計將於下夏季上市，最近有關於這款新設備的一些資訊已經洩露出來。根據報導，Galaxy Z Fold8 將搭載與前代相同的 2 億像素相機。此外，還會配備一顆 1,200 萬像素的長焦相機，具備 3 倍光學變焦，這是對於 Fold7 所使用的 1,000 萬像素鏡頭的一項提升。

這款新手機的超廣角相機也將進行更新，將採用來自 Galaxy S25 Ultra 的 5,000 萬像素鏡頭，這顯然會提升 Fold7 上使用的 1,200 萬像素相機的表現。

廣告 廣告

不過，前置相機方面則保持不變，仍然是兩顆各 1,000 萬像素的鏡頭。目前洩露的資訊就這些，若有更多關於 Fold8 的消息，會再進一步報導。在此期間，讀者可以查看我們對其前代產品的深入評測。

推薦閱讀