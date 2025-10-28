Samsung Galaxy Z Fold8 顯示屏及電池資訊洩露

Samsung 的 Galaxy Z Fold8 預計要到明年才會發佈，但有關這款即將推出的摺疊手機的傳聞已經開始流傳。最新的消息透露了其顯示屏規格和電池容量。根據該消息，Galaxy Z Fold8 將採用全新的「激光鑽孔金屬板技術」來製作其鉸鏈，據稱這項技術能減少顯示屏的摺痕。這項技術也將被應用於傳聞中的 iPhone Fold。

此外，消息指出，這款摺疊手機的電池容量將超過 5,000mAh，而目前的 Galaxy Z Fold7 則配備 4,400mAh 的電池。最後，Galaxy Z Fold8 也有望重新支持 S Pen。

