Samsung Galaxy Z TriFold 價格為 3,594,000 韓元，配備 16GB RAM 和 512GB 儲存空間

對於全新的 Galaxy Z TriFold 智能手機感興趣，但想知道其價格嗎？Samsung 剛剛發佈了這款手機，但目前僅公布了韓國市場的定價。儘管如此，仍然可以推算出其他地區的價格。

在南韓，Galaxy Z TriFold 提供單一的 Crafted Black 款式，配備 16GB RAM 和 512GB 儲存空間。其報價為 3,594,000 韓元，折合約 €2,108、$2,450、£1,850 或 INR 220,140。然而，這些並不是預期中的最終價格。

為了更準確地估算價格，我們可以參考 Galaxy Z Fold7 的相應型號，即 12GB/512GB 的版本，該型號的首發價為 2,537,700 韓元，約比 TriFold 低 30%。因此，如果在美國、英國和歐洲的 Galaxy Z Fold7 價格上加上 30% 的溢價，則可以得到以下預估價格，這對於這款高科技手機來說是合理的。

在印度，預期的 Galaxy Z TriFold 價格約為 INR 243,000。以下是美國、英國和歐洲的預估價格，雖然數據可能會有所四捨五入，但大致上應在這個範圍內。

地區 型號 價格 美國 16GB/512GB $2,620 / 約 HK$ 20,436 英國 16GB/512GB £2,470 / 約 HK$ 19,306 歐洲 16GB/512GB €2,756 / 約 HK$ 21,485

