Samsung Galaxy Z TriFold 價格為 3,594,000 韓元，配備 16GB RAM 和 512GB 儲存空間

對於新推出的 Galaxy Z TriFold 智能手機，許多人都想了解其價格。Samsung 最近發佈了這款手機，但目前僅公布了在韓國的售價。在韓國，Galaxy Z TriFold 提供單一的 Crafted Black 型號，配備 16GB RAM 及 512GB 儲存空間，售價為 3,594,000 韓元，折合約 $2,450 / 約 HK$ 19,110。

然而，這並不是其他市場的預期價格。要預測其在其他地區的售價，可以參考 Galaxy Z Fold7 的相似型號，即 12GB RAM 及 512GB 儲存空間的版本，該型號在推出時的售價約為 2,537,700 韓元，比 TriFold 低約 30%。因此，若將 Galaxy Z Fold7 在美國、英國及歐洲的售價上調 30%，便可以推算出 Galaxy Z TriFold 的預期價格。

在印度，Galaxy Z TriFold 的預計售價約為 243,000 印度盧比。至於美國、英國和歐洲的預估價格，則可參考下表。雖然數字可能會有所調整，但大致上應在此範圍內。

地區 型號 價格 美國 16GB/512GB $2,620 / 約 HK$ 20,436 英國 16GB/512GB £2,470 / 約 HK$ 19,266 歐洲 16GB/512GB €2,756 / 約 HK$ 21,485

