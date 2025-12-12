Samsung Galaxy Z TriFold 價格 2,400 美元 在韓國發售即售罄

Samsung 最近宣布的 Galaxy Z TriFold 手機，今天在南韓正式發售。該手機的售價為 KRW 3,590,400，折合約 $2,428 / 約 HK$ 18,829。儘管價格不菲，且為首代產品，Galaxy Z TriFold 在所有可購買地點的庫存瞬間售罄，部分 Samsung 專賣店外更出現了長隊等候的情況。

Samsung 並未透露今天 Galaxy Z TriFold 的具體銷售數量，但已在其南韓網站上提供了重貨通知登記服務，讓消費者可以在手機再次上架時收到通知。

Samsung Galaxy Z TriFold 提供 Crafted Black 顏色，並僅有 16GB RAM 及 512GB 儲存空間的單一配置。Samsung 確認將來會將該手機的發售範圍擴展至中國、台灣、新加坡、阿聯酋及美國，但目前尚未公布這些地區的具體上架日期。

如需進一步了解 Galaxy Z TriFold 的詳細資訊，可以參考我們對該手機發佈的報導。

