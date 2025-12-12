Samsung Galaxy Z TriFold 內部摺疊屏幕更換費用達 1,122 美元，創歷史新高

Samsung 的 Galaxy Z TriFold 今日在韓國正式發售，雖然其售價高達約 $2,400 / 約 HK$ 18,720，但仍迅速售罄。隨著這款新產品的推出，消費者們也開始關注其內部摺疊螢幕的維修成本。在韓國，這項維修的最低價格為 KRW 1,657,500，相當於約 $1,122 / 約 HK$ 8,754，這使得它成為歷史上最昂貴的 Samsung 智能手機螢幕維修。

對於這樣的價格，考慮到螢幕的複雜性，似乎也在意料之中。更令人欣慰的是，Samsung 為購買者提供了一次性 50% 的螢幕維修折扣。對於那些不幸摔壞了 TriFold 摺疊螢幕的用戶來說，這無疑是個好消息。

相較之下，外部顯示螢幕的維修價格僅為 KRW 137,000，約 $92 / 約 HK$ 718，這對於消費者來說，無疑是個相對便宜的選擇。如今，雙摺疊螢幕的製作工藝越來越複雜，因此維修成本也隨之上升。

