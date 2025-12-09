精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Samsung Galaxy Z TriFold 原型機顯示四鏡頭後置相機設計
最新發佈的 Samsung Galaxy Z TriFold 配備了三鏡頭後置攝影系統。不過，這款公司的首款三折疊手機最初可能是設計為四鏡頭後置攝影。根據一位 Samsung 高層在 LinkedIn 上分享的圖片，似乎有一款 Galaxy Z TriFold 原型機正在測試四鏡頭設置。
該高層手持 Galaxy Z TriFold，仔細觀察後可見背面有一個看似四鏡頭的設置。第四個鏡頭的切口與其他三個相同直徑，但明顯較薄。顯示該設備可能是一個原型，這表明 Samsung 最初考慮使用四鏡頭後置攝影設置，最終卻放棄了這一計劃。
Samsung Galaxy Z TriFold 配備了一個 2 億像素的主攝像頭、12 百萬像素的超廣角攝像頭，以及一個支援 3 倍光學變焦的 1,000萬像素的長焦鏡頭。這款可折疊手機將於 12 月 12 日在韓國上市，隨後將在中國、台灣、新加坡、阿聯酋及美國等地區發售。
推薦閱讀
其他人也在看
一部 iPhone 即開舖收錢？Apple「iPhone 拍易收」正式登陸香港 小店快閃店必備感應式支付神器
Apple 於今天正式宣佈將其革新的「Tap to Pay on iPhone」服務引入香港市場，為本地商戶帶來一種無需額外硬件、操作簡單、高度安全的感應式支付解決方案。 這項服務猶如為 iPhone 內建了一個移動銷售終端（POS Terminal），特別針對香港眾多小型企業、pop-up 快閃店以及節日攤位等流動零售場景。商戶只需一部指定型號的 iPhone，就能即時化身為功能齊全的支付終端。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜11 代 iPad 近歷史低價，HK$2,170 購 Apple 最新 A16 入門平板
iPad 11 在 Black Friday 後又幾乎回到了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$279 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,170，比本地購買便宜幾百蚊。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Apple Fitness+ 將於 12 月 15 日登陸香港，每月 HK$58
Apple 今日宣布早在 2020 年末便已於美國推出的 Apple Fitness+ 健身訂閱服務將從 12 月 15 日起擴展至 17 個新的國家及地區，其中包括了香港市場。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
人形機器人被過度炒作！大摩警告：電池、感應器與供應鏈才是關鍵
摩根士丹利分析指出，人形機器人在投資市場遭到過度炒作，但真正決定商業化成敗的關鍵在於電池、感應器、高精度零組件與製造供應鏈，這些底層技術卻長期被市場忽視。鉅亨網 ・ 1 天前
Galaxy S26系列外觀曝光，藥丸形鏡頭模組，還要凸起
文章來源：Qooah.com 科技媒體 Android Authority 發佈博文透露，表示在深度挖掘 One UI 8.5 系統代碼後，發現了 Samsung Galaxy S26 系列手機的官方渲染圖，並且渲染圖明確標注了裝置代號。 代號 M1 和 M2 的機型分別對應的是標準版 Galaxy S26 及 Galaxy S26 Plus，代號 M3 則是頂級旗艦 Galaxy S26 Ultra。此次的爆料確定了 Samsung 新一代旗艦的產品陣容規劃。 從渲染圖中可以看出，Samsung Galaxy S26 和 S26 Plus 為後置竪向的藥丸型模組，內部為三個鏡頭。此次的 Galaxy S26 Ultra 渲染圖與知名爆料人 OnLeaks 的描述相符。 除了外觀設計，系統代碼還暗示了潛在的功能升級。技術人員在 One UI 8.5 系統中發現，有「Super Fast Wireless Charging（超快無線充電）」和「Super Fast Charging 3.0（超快充電 3.0）」，可能新一代旗艦手機會提升有線及無線充電的速度。Qooah.com ・ 22 小時前
Amazon優惠｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,500 購 Apple 最新筆電平過香港兩千幾蚊
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,349 即可入手，換算後大約 HK$10,500 平過香港兩千幾蚊。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
首批 Gemini AI 眼鏡預計 2026 年上市，Samsung、XREAL、Gentle Monster 搶攻 Android XR
Google 今日透過《The Android Show》XR 特輯展示了一系列未來 Android XR 裝置將搭載的新功能，根據其計畫，首批搭載 Gemini 模型的消費級智能眼鏡會於 2026 年正式到來。Yahoo Tech HK ・ 53 分鐘前
HONOR ROBOT PHONE 明年 MWC 正式發佈，未來手機明年量產
文章來源：Qooah.com 博主 @智慧皮卡丘 表示，前段時間展示的 HONOR ROBOT PHONE 手機將於明年上半年量產，代表著明年便可以體驗到「隨身雲台」拍攝。 HONOR ROBOT PHONE 手機是一款極具未來感的手機，原先 HONOR 官方的展示以為只是一款概念機，沒想到這麼快就宣佈量產並推向市場。 HONOR ROBOT PHONE 最大的特別之處在於配備了隱藏式的機械臂雲台，可以一鍵自動展開，可以跟隨拍攝、自動構圖，帶來前所未有防抖性能。 結合 HONOR ROBOT PHONE 手機的真機展示，可以看到後置鏡頭模組的主鏡為機械雲台結構，通過兩段式摺疊收納。 除了配備雲台的主鏡，該裝置還配備了 AI 的超強大腦，可以通過觀察瞭解萬物。具備機器人的超強行動力，可以自動捕捉畫面，成為個人的專屬攝影機。 HONOR ROBOT PHONE 手機配備端側大模型 YOYO 具備情感感知能力，通過學習成為用戶的個人管家，提供內容推薦，調度全場景生態設備等。Qooah.com ・ 21 小時前
不只上太空！「星鏈移動」商標洩露馬斯克野心棋局
太空探索科技公司 SpaceX 近日向美國專利商標局提交的「Starlink Mobile」（星鏈移動）商標申請，揭示了馬斯克建立獨立行動通訊業者的宏大戰略，預示著全球電信產業格局將迎來顛覆性的變革。 該項服務商標申請已於 10 月 16 日提交並獲受理。根據申請文件，「星鏈移鉅亨網 ・ 7 小時前
金融科技平台KPay推「iPhone拍易收」功能
一站式金融管理及業務營運平台KPay宣布推出「iPhone拍易收」功能，旗下香港商戶可透過該功能，以一部iPhone配合KPay iOS應用程式，即可藉近距離無線通訊技術(NFC)接受各類免觸式付款方式，包括Apple Pay、實體扣帳卡、信用卡及其他電子錢包，毋須使用額外硬件或終端機。 KPay聯合創辦人暨首席執行官陳德群表示，功能大幅降低收款門檻，推動微型企業增長，並為高交易量的連鎖店及快閃活動開拓更多商機，預料尤其適合餐飲業及休閒娛樂行業。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
內媒：內地機器人產業鏈企業相繼赴港上市 34家正排隊等待聆訊
內地《證券日報》報道，今年以來，機器人產業鏈企業相繼赴港上市，據不完全統計，港股市場已有十多家機器人相關上市公司，覆蓋人形機器人、協作機器人、激光雷達、AI芯片、核心零部件等，而目前還有34家企業排隊等待上市聆訊。 報道指，機器人產業鏈企業赴港上市，主要得益於港交所(00388.HK)對未盈利科技企業的包容性政策、「科企專線」的高效審核機制，以及國際投資者對機器人賽道的強烈配置需求。報道指，年內在港上市的包括浙江三花智控(02050.HK)、寧波均勝電子(00699.HK)、北京極智嘉科技(02590.HK)、北京雲迹科技(02670.HK)等。 (ST)#機器人產業鏈企業 (ST)infocast ・ 7 小時前
HGC 環電商業安全寬頻訂購服務今年第三季按年升46%
香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商 HGC環球全域電訊(HGC 環電)與思科聯手推出重新定義連接的新世代解決方案一商業安全寬頻2.0（「SBB 2.0」)將網絡安全解決方案直接嵌入核心網內。HGC 環電企業商業副總裁黃宇筠表示，SBB 2.0 與 SBB 1.0 的最大區別是 2.0 在雲端進行，比 1.0 更方便。她稱，HGC 環電在2023年推出 SBB 1.0，但隨著企業對網絡安全日益關注，故今年第三季，HGC 環電的商業安全寬頻(訂購服務)按年有46%升幅。黃宇筠稱，使用 HGC 環電的商業安全寬頻的客戶有大型企業及中小企業，鑑於 SBB 2.0 以雲端進行，這種方便會吸引更多企業使用，而現有 SBB 1.0 的客戶亦會自動升級至2.0。HGC 環電行政總裁郭詠邦表示：「推出 SBB 2.0 是我們致力推動香港數碼轉型的跨越式發展策略。我們不僅在提升ICT 解決方案，更在重新定義商業寬頻的行業基準。透過結合思科的先進技術與 HGC 環電無可比擬的ICT 網絡基礎設施及解決方案，我們正為企業網絡安全構建面向未來的基礎，讓其能夠以真正可靠的連接方式，安全應對複雜而迅速變化的infocast ・ 8 小時前
小紅書在台被禁後下載量激增
據新加坡《聯合早報》12月7日報道，台灣宣布封鎖內地社媒平台小紅書一年，反而吸引更多台灣人下載小紅書，使小紅書在台灣手機應用商店App Store下載量激增。綜合媒體報導，小紅書12月7日登上台灣社群App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。截至12月，小紅書在台灣地區的用戶超過300萬。#小紅書 #台灣 (CW)infocast ・ 1 天前
螞蟻旗下全模態通用AI助手靈光推網頁版
螞蟻集團旗下全模態通用AI助手靈光推出網頁版。目前用戶可直接通過瀏覽器進行訪問，在電腦端體驗其核心的「靈光對話」和「靈光閃應用」功能。 網頁版延續「30秒用自然語言生成小應用」的核心優勢，實現與移動端的數據及創作同步。用戶可在電腦上描述需求，快速生成、編輯並管理對話和閃應用，並在手機端繼續使用和分享。網址為https://www.lingguang.com。 據灰測數據顯示，靈光網頁版主要被用於工作和學習場景的生產力提升，此次網頁版開放重點將聚焦職場和教育場景功能優化。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
KPay 正式推出「iPhone 拍易收」 商戶輕鬆接受免觸式付款
一站式金融管理及業務營運平台 KPay 宣佈，旗下香港商戶現可透過「iPhone 拍易收」 (Tap to Pay on iPhone)，輕鬆安全地接受免觸式付款。「iPhone 拍易收」接受各類免觸式付款方式，包括 Apple Pay、實體扣賬卡、信用卡及其他電子錢包，只需一部 iPhone 和 KPay iOS 應用程式，無需額外硬件或終端機。 結賬時，商戶只需請顧客以其免觸式感應付款方式，靠近商戶的 iPhone，即可經近距離無線通訊技術(NFC)安全完成交易。「iPhone 拍易收」內置的輔助使用選項能幫助顧客安全地輸入 PIN 資料。 Apple 的「iPhone 拍易收」使用 iPhone 內置的安全及私隱功能，保障商戶及顧客的私隱及安全。付款成功後，Apple 絕不會在 iPhone 或 Apple 伺服器上儲存付款卡號碼或交易資料。商户和顧客均可放心，他們的資料並不會外洩。 KPay 聯合創辦人暨首席執行官陳德群表示：「KPay 致力協助企業在快速發展的數碼經濟中保持領先優勢。「iPhone 拍易收」為我們的商戶提供無與倫比的靈活性，無論在店內或外展時都可應用，尤其適合infocast ・ 10 小時前
傲然技術亮相首屆AIE博覽會 全新一代產品引發廣泛關注
信息安全是數字化時代的基石，根據IBM數據顯示，當前全球僅在數據洩露方面的年均損失超400億美元，因此構建全維度信息安全防護體系已成剛需。在此背景下，一批涉及信息安全產品及服務的公司快速崛起，傲然技術有限公司便是其中的代表。 資料顯示，傲然技術是豐銀禾控股（8030.HK）旗下的一間專注於隱私信息加密保護的電腦資訊服務保密提供商，傲然技術擁有多項國家專利及軟件著作權。在2025年12月4-6日舉行的首屆全球智能機械與電子產品博覽會(AIE博覽會)上，傲然技術攜全新一代移動端個人信息加密產品D-Key亮相，獲得了採購商及業界的積極關注。 豐銀禾控股（8030.HK）執行董事於修良先生接受記者採訪時表示，傲然技術為一間專注於隱私信息加密保護的電腦資訊服務保密提供商，公司的核心技術團隊來自華為，在密碼學的研究和應用行業深耕多年，並且與華中科技大學及香港理工大學有深入的技術合作。於修良先生強調，公司的核心技術已在多個國家和地區申請到了專利，包括：中國、中國香港、歐盟的主要國家；此外，美國的專利申請已經進入到授權程式。 當前，信息安全的核心問題其實就是Web2.0下各類技術和應用的問題，因其中心化架構導致數據控制權與隱私安全面臨重大風險。於修良先生稱，傲然技術的系列產品是具備Web3.0特性的資訊加密產品，它能打破現有互聯網生態下在用戶信息安全保護方面的弊端，解決包括隱私洩露、數據壟斷、平臺霸權這三大問題，讓用戶的數據真正為用戶所有、所用。 在首屆全球智能機械與電子產品博覽會上，傲然技術帶來了最新的核心產品D-Key，它是一把去中心化的鑰匙，是用戶在使用去中心化架構生態下的各類應用的用戶硬體秘鑰。有了它，可以使用其移動端的個人信息加密產品-MOwner App，讓用戶在使用移動終端設備時得到更安全的保護，其主要功能包括：硬體登錄驗證、檔加密存儲安全區、檔加解密、加密備忘錄、加密分享、個人加密雲空間等功能。 此外，傲然技術的加密即時通訊軟件OGene App，其具備常規的即時通訊軟件的主要功能，同時也是一款去中心化架構的產品，平臺不存儲用戶數據，並為用戶的聊天、分享文件、語音通話創建專屬的加密通道，這是它與當前主流即時通訊軟件的最大區別。 傲然技術方面表示，公司致力於通過網络基因安全計算及加密算法技術實現數據保護，使客戶於享受物聯網技術帶來的生活、工作及娛樂便利的同時，充分保護私密數據及信息安全。傲然技術將基於零信任理念，持續打造去中心化的安全產品及服務，逐步將產品應用從電腦加密升級到移動裝置、即時通訊、數據儲存及所有物聯網終端裝置。 於修良先生認為，傲然技術在遍地中心化架構的當前互聯網生態下，專注於基於零信任理念，持續打造去中心化的信息安全產品及服務，這就是其最大的優勢，這為用戶帶來的是一種無可替代的產品體驗和安全保障。 展望2026年，於修良先生對傲然技術充滿信心——一方面，傲然技術會在現有產品的营銷方面投入資源；另一方面，公司也在持續進行研發工作，在專注密碼學及應用技術方面深入研究的同時，也會持續構建我們去中心化產品的生態，希望能將公司的產品和服務覆蓋到全平臺、多領域！現代電視 ・ 8 小時前
智元機器人達成生產第5,000個人形機器人里程碑 料未來三至五年打入家庭市場
天眼查App顯示，近日，蘇州靈慧智新數字科技有限公司成立，法定代表人為李二普，註冊資本500萬元人民幣，經營範圍包括工業互聯網數據服務、大數據服務、物聯網技術服務、工業控制計算機及系統銷售、智能機器人銷售等。股東信息顯示，該公司由蘇州靈猴機器人有限公司、吳江東運創業投資有限公司、智元創新(上海)科技股份有限公司共同持股。 獲騰訊(00700.HK)、比亞迪(01211.HK)及百度-SW(09888.HK)參投的上海機械人生產商智元機器人(Agibot)周一(8日)表示，自2023年成立以來，旗艦工廠已達成生產第5,000個人形機器人的里程碑。以付運量計，該初創已晉身全球最大人形機器人生產商之列。 智元機器人聯合創辦人之一，年僅32歲的彭志輝被譽為「天才少年」，曾於華為及Oppo任職。 《日經亞洲》報道，高盛及美銀證券曾估算今年人形機器人付運量介乎1.8萬至2萬個。去年付運量僅3,000個，意味任何有能力生產數以千計人形機器人的製造商，已能夠在市場帶來顯著影響。 報告引述Agibot首席市務官(CMO)邱恒稱，公司有生產具通用智能(general intelligence)的人形機器人AASTOCKS ・ 1 天前
京東APP上線「市民服務」 首批覆蓋廣州、山西及江蘇等地
京東APP正式上線「市民服務」入口，首批接入廣州、山西及江蘇等多個省市，其餘城市正陸續接入。 用戶可在京東App或京東金融APP首頁搜索「京民通」或「市民服務」一鍵進入，辦理公積金查詢、醫保報銷、社保繳納、個稅申報及育兒補貼申領、養老資格認證等高頻政務事項。該平台同時聚合生活繳費、快遞寄收、定點藥店查詢、旅遊出行及求職就業等多元便民服務，實現政務與民生服務一站式辦理。(ta/j) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
OpenAI將與德國電信合作推出AI服務
OpenAI與德國電信合作，將於2026年開始推出人工智能AI服務。德國電信將在全公司範圍內引入ChatGPT Enterprise，德國電信也將更深入地在網路營運和員工助理中使用AI。#OpenAI #德國電信 #人工智能 (CW)infocast ・ 6 小時前