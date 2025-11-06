Samsung Galaxy Z TriFold 實機詳細影片曝光！確認採 G 型摺口位、外屏跟鏡頭似足「這裝置」

早前 Samsung 在韓國 K-Tech 2025 展示了三摺屏新作 Galaxy Z TriFold 實機，新近有韓媒發表了裝置的詳細近拍影片，確認不少產品配置如摺合方式、外屏擺位以及鏡頭組設計等等。

據韓媒 SBS 新聞與 Omokgyo 在其 YouTube 頻道上傳影片，展示了 Samsung 三摺屏 Galaxy Z TriFold 手機更多細節。

其中從摺合後 Galaxy Z TriFold 近拍可看到，手機採用了 G 字型摺合方式，背向右邊三分一摺屏將包覆於左邊摺屏內側，據稱摺合後較 Z Fold7 稍厚。

開展後 Galaxy Z TriFold 近拍則顯示，機背外屏將置於三摺屏中央位置、縱向三主鏡則設在機背左上方，兩者外觀跟設計同樣頗似 Z Fold7 大摺。

另外 Galaxy Z TriFold 無論外屏跟主屏，都採用與 Z Fold7 相似的硬直角邊位設計（下圖），不像邊框收窄幅度就似乎相對保守，主屏亦未用上 UD 真全屏技術。

Mobile Magazine 短評：雖 Galaxy Z TriFold 已有實機演示，但裝置規格現時尚未公佈，螢幕、鏡頭跟晶片組配置，乃至銷售詳情仍有待進一步資訊。