Samsung Galaxy Z TriFold 摺疊手機設計詳情

Samsung 預計將在今年底之前發佈其首款三摺智能手機，近日的一個新洩漏顯示了該手機的摺疊方式。

這一點相當重要，因為它的摺疊方式與華為的 Mate X 和最近發佈的 Mate Xs 不同。這些設備在摺疊時會有部分屏幕暴露，而 Galaxy Z TriFold 則不會。具體情況可以參考以下資訊：

Samsung 的解決方案雖然需要一個單獨的外顯示屏，但其優勢明顯：摺疊屏幕在手機摺疊時得到了保護，避免了直接暴露在外界環境中，隨著口袋的摩擦或摔落時也不易受損。

在八月份，我們曾經瞥見 Galaxy Z TriFold 的多任務處理功能。該設備最近被傳聞將於十月份發佈，並在十一月份上市。據說它將配備一塊 6.54 吋的外顯示屏和一塊 10.1 吋的摺疊屏幕，重約 298 克，並將搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器。

螢幕尺寸 6.54 吋
摺疊螢幕尺寸 10.1 吋
重量 298 克
處理器 Snapdragon 8 Elite

