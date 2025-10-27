Samsung HW-Q990F 旗艦級 11.1.4 Soundbar！點止SUB仔升級咁簡單！開箱、評測、設定要點、總結

你屋企有冇試過，睇戲想要戲院級音效，但又唔想搞到成間屋線亂晒？我小瑟就試過，成日諗點先可以「細細部」又有「大大聲」！今次搵嚟 Samsung 最新旗艦 Soundbar — Q990F，話晒 11.1.4 聲道、Dolby Atmos、DTS:X 全部齊晒，仲有新設計超低音，究竟係咪真係咁勁？即刻同大家一齊開箱試玩！

外觀設計：細細件，擺位夠彈性

一見到 Q990F，就知同前代外形好似，但超低音今次大變身，由傳統長方形變成正方形盒仔，慳位好多，放喺屋企角落都唔阻地方。成套有主 Soundbar、一對無線後置喇叭、同一隻無線超低音，全部都係高密度膠殼，手感實淨。後置喇叭一隻包三個聲道，擺位清楚寫晒 L/R，唔怕擺錯。

產品簡介同外觀設計

「Samsung 旗艦級 Soundbar Q990F 係 11.1.4 聲道，支援 Dolby Atmos、DTS:X 同 Eclipsa Audio 技術。」

Q990F 係 Samsung 旗艦 Soundbar，支援最新音效技術。

外觀同上一代差唔多，不過超低音變咗正方形設計，慳位咗，用咗雙 8 吋推挽式超低音。

Soundbar 主機、後置喇叭、超低音全部無線連接，擺位好方便。

後置喇叭用高密度 ABS 膠，入面有三個單元：後置、天空反射、側面環繞。

每隻後置喇叭機背有標示，方便你知道擺左定擺右。

例子

後置喇叭有三個聲道（正面、上面、側面），空間感即刻提升。

超低音變咗正方形設計，雙 8 吋單元推挽。

項目 前代 Q990D 新一代 Q990F 超低音設計 傳統長方形 正方形，雙 8吋推挽 後置喇叭 無線，三單元 無線，三單元 主體尺寸 一樣 一樣

技術規格同功能升級

「Samsung Q990F 11.1.4 聲道旗艦級 Soundbar，入面有 23 個單元…比前代 Q990D 細咗 58%…支援 Dolby Atmos、DTS:X、Eclipsa Audio 技術。」

Q990F 有 23 個單元，聲道分佈密集咗。

超低音比前代細 58%，但低頻依然夠力。

支援 4K 120Hz、HDR10/10+、VRR、ALLM，啱晒打機同煲劇。

無線功能有 AirPlay 2、Tidal Connect、Spotify Connect、Chromecast、Room Ready。

藍牙 5.3，連接更穩定。

AI 功能升級：SpaceFit Sound Pro、Active Voice Amplifier Pro、Dynamic Bass Control。

如果用 Samsung 電視，可以用 Q-Symphony，電視喇叭同 Soundbar 一齊出聲，立體感更勁。

官方定價：港幣 $9,980。

功能 Q990F 支援 Dolby Atmos/DTS:X ✅ Eclipsa Audio ✅ HDMI 2.1 3 組（2 入 1 出/eARC） 無線連接 AirPlay 2, Tidal, Spotify AI 調聲 SpaceFit Sound Pro Q-Symphony ✅ 低音單元 雙 8吋推挽式

AI 調聲技術同實際體驗

「SpaceFit Sound Pro 開咗之後，天空聲道效果會更明顯…AI 幫你計算空間反射，令聲音聽落嚟更近身，包圍感更強。」

SpaceFit Sound Pro 用多個收音咪不停收音，AI 自動調整聲效，針對空間反射修正。

開 SpaceFit Sound Pro，天空聲道突出咗，空間感更好。

新 DSP 晶片令空間音效提升好明顯，比硬件（超低音）升級更有感覺。

三頻平均度、細節、包圍感都提升咗。

例子

實測《殺神 John Wick 之芭蕾殺姬》，開咗 SpaceFit Sound Pro，天空聲道、左右後置、3D 包圍感都好勁，細節好明顯。

多套電影實測：空間感、包圍感同音效分佈

「Q990F 用咗全新 DSP 晶片…前後場唔會有斷層，好易做出融入效果…11.1.4 聲道嘅緊密程度同空間連接性比前代更好。」

用 Samsung S95F QD-OLED 電視，55吋配 Q990F 啱啱好，啱晒細單位或者中型屋企。

《F1電影》一開場，左右車聲、前後場連貫、天花爆破，天空聲道好明顯。

新 DSP 晶片令前後場融入，後置喇叭有獨立單元，地上 11 聲道連貫性好高。

11.1.4 聲道緊密度、空間連接比前代更好，AI 幫你重塑家庭影院包圍感。

SpaceFit Sound Pro 持續偵測空間，最佳皇帝位效果。

例子

《F1電影》左右車飛過、爆破聲，前後場、天空聲道連貫。

《戰役》子彈聲左右前後、天花反射，空間軌跡清楚。

電影實試 空間感提升 包圍感 天空聲道 細節呈現 John Wick ✅ ✅ ✅ ✅ F1電影 ✅ ✅ ✅ ✅ 戰役 ✅ ✅ ✅ ✅

電視同 App 操作、音效模式分析

「調適音效可以將 2.0、5.1、Dolby True HD音效都升頻到 11.1.4 空間，發揮 Soundbar 音效。」

Samsung 電視配 Q990F，有專屬圖像選單，音效輸出直接揀 Soundbar。

四種音效模式：標準、環繞、遊戲、調適音效。

調適音效用 AI 分析場景，自動升頻到 11.1.4 聲道。

上一代調適音效低音唔夠，新一代改善咗。

Q-Symphony 設定，電視喇叭同步出聲，天空聲道更突出。

例子

Netflix、Apple TV、PS5/Xbox Series X 都可以用 HDMI 2.1 連接，支援 4K 120Hz。

App 可以調高低音、超低音、後置喇叭前/後場定位。

5.1 同 Dolby Atmos 實測、音樂表現

「如果訊源係 5.1，空間感冇咁好，但人聲厚度同低頻量感比原生 Dolby Atmos 更勁。」

Netflix 只支援 FHD/5.1，升頻到 Dolby Atmos 空間感有限，但人聲厚、低頻多。

超低音唔會太突出，做到戲院低頻量，啱晒唔鍾意低音蓋身、怕震嘅用家。

高低音、超低音可以自訂，按自己鍾意調。

5.1 升頻後，左右空間、前後包圍都唔錯，天空聲道收斂但更真實。

用原生 Dolby Atmos 訊源，天空聲道即刻好生動，機械人腳步聲、天花反射好明顯。

Adaptive Sound 模式啱晒睇戲，唔使成日轉模式。

聽歌：Adaptive Sound 模式天空聲道好，開 Adaptive Voice Amplifier Pro 中頻人聲更厚更飽滿，標準/環繞模式空間壓低，人聲更夠。

例子

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》5.1 升頻，低頻夠厚。

《變形金剛：狂獸崛起》、《Kpop 獵魔女團》原生 Dolby Atmos，天空聲道活躍，立體感好強。

SmartThings App 操作同進階設定

「SpaceFit Sound Pro 建議長開，用 AI 幫你計算全屋最好聲效，立體感一定更好。」

SmartThings App 可以控制 Soundbar 所有功能，揀音效來源、音效模式、音量。

高低音調校係全頻調整，超低音獨立調校喺「低音揚聲器」。

超低音量感可以靠近牆反射，換 L 形電源線都得。

後置喇叭可以設前/後場，前場用六單元做前置聲場，後場有 Private Rear Sound（淨係後置出聲，啱夜晚細聲睇戲）同 Sound Grouping（聽歌清晰度提升）。

Active Voice Amplifier Pro 可以開關，提升人聲。

進階音效有語音強化、低音增強、夜間模式、虛擬、關閉重低音。

聲道分級可以獨立調校每個聲道音壓，音訊同步修正對白嘴型。

內部升級、性價比同不足

「內部零件同處理晶片有換過同升級…低頻質感同圓潤度比之前更好…最大提升係 Dolby Atmos 音效同立體空間感。」

超低音外觀雖然唔同，但最大提升其實係內部 DSP 晶片、零件升級。

低頻質感、圓潤度更好，雙單元處理反應更快。

Dolby Atmos、立體空間感、天空聲道、地下環繞效果更明顯，唔使點調校。

11.1.4 聲道真實效果，性價比高。

唯一不足：顯示屏太細，得 LED，顯示格式要等，App 又未能顯示音效格式。

廣告

