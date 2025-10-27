《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
Samsung HW-Q990F 旗艦級 11.1.4 Soundbar！點止SUB仔升級咁簡單！開箱、評測、設定要點、總結
《水行俠》系列第二部作品《水行俠與失落王國》即將於2023年12月在香港上映！這次的續集由前作的導演溫子仁領軍，並由一眾頂級演員積遜莫瑪、柏德烈韋遜、龍格爾、耶也亞度馬甸、妮歌潔曼、安柏赫德等人悉數回歸。
你屋企有冇試過，睇戲想要戲院級音效，但又唔想搞到成間屋線亂晒？我小瑟就試過，成日諗點先可以「細細部」又有「大大聲」！今次搵嚟 Samsung 最新旗艦 Soundbar — Q990F，話晒 11.1.4 聲道、Dolby Atmos、DTS:X 全部齊晒，仲有新設計超低音，究竟係咪真係咁勁？即刻同大家一齊開箱試玩！
外觀設計：細細件，擺位夠彈性
一見到 Q990F，就知同前代外形好似，但超低音今次大變身，由傳統長方形變成正方形盒仔，慳位好多，放喺屋企角落都唔阻地方。成套有主 Soundbar、一對無線後置喇叭、同一隻無線超低音，全部都係高密度膠殼，手感實淨。後置喇叭一隻包三個聲道，擺位清楚寫晒 L/R，唔怕擺錯。
產品簡介同外觀設計
「Samsung 旗艦級 Soundbar Q990F 係 11.1.4 聲道，支援 Dolby Atmos、DTS:X 同 Eclipsa Audio 技術。」
Q990F 係 Samsung 旗艦 Soundbar，支援最新音效技術。
外觀同上一代差唔多，不過超低音變咗正方形設計，慳位咗，用咗雙 8 吋推挽式超低音。
Soundbar 主機、後置喇叭、超低音全部無線連接，擺位好方便。
後置喇叭用高密度 ABS 膠，入面有三個單元：後置、天空反射、側面環繞。
每隻後置喇叭機背有標示，方便你知道擺左定擺右。
例子
後置喇叭有三個聲道（正面、上面、側面），空間感即刻提升。
超低音變咗正方形設計，雙 8 吋單元推挽。
項目
前代 Q990D
新一代 Q990F
超低音設計
傳統長方形
正方形，雙 8吋推挽
後置喇叭
無線，三單元
無線，三單元
主體尺寸
一樣
一樣
技術規格同功能升級
「Samsung Q990F 11.1.4 聲道旗艦級 Soundbar，入面有 23 個單元…比前代 Q990D 細咗 58%…支援 Dolby Atmos、DTS:X、Eclipsa Audio 技術。」
Q990F 有 23 個單元，聲道分佈密集咗。
超低音比前代細 58%，但低頻依然夠力。
支援 4K 120Hz、HDR10/10+、VRR、ALLM，啱晒打機同煲劇。
無線功能有 AirPlay 2、Tidal Connect、Spotify Connect、Chromecast、Room Ready。
藍牙 5.3，連接更穩定。
AI 功能升級：SpaceFit Sound Pro、Active Voice Amplifier Pro、Dynamic Bass Control。
如果用 Samsung 電視，可以用 Q-Symphony，電視喇叭同 Soundbar 一齊出聲，立體感更勁。
官方定價：港幣 $9,980。
功能
Q990F 支援
Dolby Atmos/DTS:X
✅
Eclipsa Audio
✅
HDMI 2.1
3 組（2 入 1 出/eARC）
無線連接
AirPlay 2, Tidal, Spotify
AI 調聲
SpaceFit Sound Pro
Q-Symphony
✅
低音單元
雙 8吋推挽式
AI 調聲技術同實際體驗
「SpaceFit Sound Pro 開咗之後，天空聲道效果會更明顯…AI 幫你計算空間反射，令聲音聽落嚟更近身，包圍感更強。」
SpaceFit Sound Pro 用多個收音咪不停收音，AI 自動調整聲效，針對空間反射修正。
開 SpaceFit Sound Pro，天空聲道突出咗，空間感更好。
新 DSP 晶片令空間音效提升好明顯，比硬件（超低音）升級更有感覺。
三頻平均度、細節、包圍感都提升咗。
例子
實測《殺神 John Wick 之芭蕾殺姬》，開咗 SpaceFit Sound Pro，天空聲道、左右後置、3D 包圍感都好勁，細節好明顯。
多套電影實測：空間感、包圍感同音效分佈
「Q990F 用咗全新 DSP 晶片…前後場唔會有斷層，好易做出融入效果…11.1.4 聲道嘅緊密程度同空間連接性比前代更好。」
用 Samsung S95F QD-OLED 電視，55吋配 Q990F 啱啱好，啱晒細單位或者中型屋企。
《F1電影》一開場，左右車聲、前後場連貫、天花爆破，天空聲道好明顯。
新 DSP 晶片令前後場融入，後置喇叭有獨立單元，地上 11 聲道連貫性好高。
11.1.4 聲道緊密度、空間連接比前代更好，AI 幫你重塑家庭影院包圍感。
SpaceFit Sound Pro 持續偵測空間，最佳皇帝位效果。
例子
《F1電影》左右車飛過、爆破聲，前後場、天空聲道連貫。
《戰役》子彈聲左右前後、天花反射，空間軌跡清楚。
電影實試
空間感提升
包圍感
天空聲道
細節呈現
John Wick
✅
✅
✅
✅
F1電影
✅
✅
✅
✅
戰役
✅
✅
✅
✅
電視同 App 操作、音效模式分析
「調適音效可以將 2.0、5.1、Dolby True HD音效都升頻到 11.1.4 空間，發揮 Soundbar 音效。」
Samsung 電視配 Q990F，有專屬圖像選單，音效輸出直接揀 Soundbar。
四種音效模式：標準、環繞、遊戲、調適音效。
調適音效用 AI 分析場景，自動升頻到 11.1.4 聲道。
上一代調適音效低音唔夠，新一代改善咗。
Q-Symphony 設定，電視喇叭同步出聲，天空聲道更突出。
例子
Netflix、Apple TV、PS5/Xbox Series X 都可以用 HDMI 2.1 連接，支援 4K 120Hz。
App 可以調高低音、超低音、後置喇叭前/後場定位。
5.1 同 Dolby Atmos 實測、音樂表現
「如果訊源係 5.1，空間感冇咁好，但人聲厚度同低頻量感比原生 Dolby Atmos 更勁。」
Netflix 只支援 FHD/5.1，升頻到 Dolby Atmos 空間感有限，但人聲厚、低頻多。
超低音唔會太突出，做到戲院低頻量，啱晒唔鍾意低音蓋身、怕震嘅用家。
高低音、超低音可以自訂，按自己鍾意調。
5.1 升頻後，左右空間、前後包圍都唔錯，天空聲道收斂但更真實。
用原生 Dolby Atmos 訊源，天空聲道即刻好生動，機械人腳步聲、天花反射好明顯。
Adaptive Sound 模式啱晒睇戲，唔使成日轉模式。
聽歌：Adaptive Sound 模式天空聲道好，開 Adaptive Voice Amplifier Pro 中頻人聲更厚更飽滿，標準/環繞模式空間壓低，人聲更夠。
例子
《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》5.1 升頻，低頻夠厚。
《變形金剛：狂獸崛起》、《Kpop 獵魔女團》原生 Dolby Atmos，天空聲道活躍，立體感好強。
SmartThings App 操作同進階設定
「SpaceFit Sound Pro 建議長開，用 AI 幫你計算全屋最好聲效，立體感一定更好。」
SmartThings App 可以控制 Soundbar 所有功能，揀音效來源、音效模式、音量。
高低音調校係全頻調整，超低音獨立調校喺「低音揚聲器」。
超低音量感可以靠近牆反射，換 L 形電源線都得。
後置喇叭可以設前/後場，前場用六單元做前置聲場，後場有 Private Rear Sound（淨係後置出聲，啱夜晚細聲睇戲）同 Sound Grouping（聽歌清晰度提升）。
Active Voice Amplifier Pro 可以開關，提升人聲。
進階音效有語音強化、低音增強、夜間模式、虛擬、關閉重低音。
聲道分級可以獨立調校每個聲道音壓，音訊同步修正對白嘴型。
內部升級、性價比同不足
「內部零件同處理晶片有換過同升級…低頻質感同圓潤度比之前更好…最大提升係 Dolby Atmos 音效同立體空間感。」
超低音外觀雖然唔同，但最大提升其實係內部 DSP 晶片、零件升級。
低頻質感、圓潤度更好，雙單元處理反應更快。
Dolby Atmos、立體空間感、天空聲道、地下環繞效果更明顯，唔使點調校。
11.1.4 聲道真實效果，性價比高。
唯一不足：顯示屏太細，得 LED，顯示格式要等，App 又未能顯示音效格式。
您可能也喜歡
聽歌細緻 睇戲動態加持 – Oppo UDP-203 SE 摩改版 4K UHD 播放機速試
「安全地帶」出道40周年紀念演唱會”日本版UHQCD”最終全收錄! 實物圖
Matrix Audio 主理人專訪：NT-1 與 TT-1 轉盤開啓串流音響新世代
Samsung HW-Q990F 旗艦級 11.1.4 Soundbar！點止SUB仔升級咁簡單！開箱、評測、設定要點、總結
其他人也在看
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 12 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約am730 ・ 18 小時前
解讀 | 紅軍是否經已衛冕失敗？
紅軍今夏作出了巨大的陣容轉變，但相信沒有人會預期多位頂級球員皆未能交出水準表現了吧，到底紅軍的衛冕冠軍之路，是否完結了嗎？Yahoo 體育 ・ 22 小時前
趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
《許我耀眼》的成功再度證明了趙露思「話題女王」的地位，從劇情到造型穿搭，每一幕都成為觀眾熱議焦點。其中，她「反手一包」的畫面掀起全網熱議，以粉紅Versace手袋霸氣地揮向對方，意外引發時尚圈的瘋搶潮。除了「打人包」外，劇中出現的名牌手袋多達數十款，以下即為大家盤點最值得入手的款式！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
宗馥莉回娃哈哈上班 「娃小宗」暫退場
內地飲料巨頭娃哈哈集團的管理層人事風波出現戲劇性發展，已故創辦人宗慶后的女兒宗馥莉，上月辭去娃哈哈法人代表及董事長等相關職務，並推出個人品牌「娃小宗」，惟內媒最新引述娃哈哈內部人士透露，宗馥莉已返回公司上班，但現在是以宏勝飲料集團總裁的身份行事。信報財經新聞 ・ 7 小時前
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
貝森特：中國將延後一年實施稀土規則、購買美國大豆、TikTok細節敲定
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（26 日）表示，他預計中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，並在馬來西亞舉行為期兩天的美中貿易談判後，決定將擴大稀土出口許可制度的實施延後一年，之後再重新檢視。鉅亨網 ・ 7 小時前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 1 天前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有秘魯藍桑子、日本青森縣土岐蘋果、袋裝澳洲臍橙4個裝、美國Autumn Crisp® 波子提子24毫米+、冰鮮山地雞、切片煙肉、 Ocean‘s Favourites 原味/刁草煙三文魚、十字牌牛奶飲品、聖農急凍黑椒雞胸肉同埋宗家府切件泡菜/蘿蔔泡菜/素泡菜/海藻拌泡菜，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前