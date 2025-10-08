Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
Samsung ISOCELL HP5 發佈，最強 0.5μm 2億像素相 CMOS
文章來源：Qooah.com
Samsung 發佈了全球首款 0.5μm 2億像素相機傳感器 —— ISOCELL HP5。該傳感器的尺寸為 1/1.56″，可以適配手機長焦/廣角鏡頭，體積相較於同類 2億像素傳感器縮小了18%。
ISOCELL HP5 採用 28nm 工藝製程工藝，進一步降低功耗與發熱，可以長時間的進行拍攝。傳感器有效解像度為 16384×12288，支援 8K 30fps、4K 120fps、FHD 480fps（無自動對焦）影片錄製。傳感器還支援像素合併模式（1.0μm 5000萬像素或者 2.0μm 1250萬像素），是全球首款商用 0.5μm 像素傳感器。
ISOCELL HP5 支援超級 QPD 自動對焦、雙斜率增益技術（DSG）+單幀逐行 HDR，進一步提升對焦準確度，提升動態範圍。
ISOCELL HP5 針對目前的超微像素的性能瓶頸，集成多項優化技術，採用雙垂直傳輸門（D-VTG）和前深溝槽隔離（FDTI）技術，提高像素全阱容量和光信號捕捉能力。
ISOCELL HP5 採用改善的 DTI 中心切割（DCC）技術，讓轉換增益提升150%，隨機噪聲降低3%-40%，有效優化弱光場景下的成像表現。
光線利用率方面，ISOCELL HP5 通過高精度微透鏡、高透光率減反射層以及氧化物絕緣結構的多種技術組合，有效減少光線反射和信號干擾，有效確保圖像細節和色彩純淨度。
變焦能力方面，ISOCELL HP5 支援傳感器內裁切的 2倍光學品質變焦，搭配 3倍光學長焦鏡頭便可實現 6倍無損變焦，涵蓋更多焦段。
值得一提的是，OPPO Find X9 Pro 將會全球首發 ISOCELL HP5，運用於潛望長焦鏡頭，是行業內唯一一款 2億像素雙潛望機型。
