Samsung M8 智能顯示器勁觸底價！HK$3,890 享 Netflix、YouTube 一鍵串流｜Amazon Prime Day 優惠 2025
32 吋蝸居優選。
隨著越來越多人選擇 Work from Home，擁有一個舒適且高效的工作環境變得至關重要。Samsung M8 的出色顯示效果和智能功能，無論是視頻會議還是享受電影和音樂，都完美滿足了在家工作及娛樂的需求。目前這款顯示器正在 Amazon 上以歷史低價促銷，僅 US$500 即可入手。換算過來約 HK$3,890，而且還是免運費直送香港。現在入手，和另一半在家享受私人影院級視聽體驗，工作娛樂兩不誤！
Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80F)
Amazon 特價 US$50（約 HK$3,890，免運費直送香港）｜原價
US$700
Samsung M8 智能顯示器配備 32 吋 4K UHD 螢幕，搭載 NQM AI 處理器，具備 AI 高解像度提升功能，能將低解析度內容提升至接近 4K 的水準，AI 圖片優化器會根據需求自動調整最佳影像品質，讓你在處理文檔、黑色遊戲中，或觀看影片時，都能享受鮮豔的色彩效果。此外，主動式抗噪聲效 Pro 技術通過先進的音訊處理，分析內容中的人聲與背景聲音，確保每一句話的清晰度，提升音訊體驗。還可以透過 3D 家居地圖輕鬆管理智能家居設備，並使用語音命令進行控制，無需暫停觀看節目。
安全方面，Samsung Knox 提供多層次的數據保護，並強化 IoT 連接的安全性。內建的 Knox Vault 硬體晶片專為防範實體攻擊設計，確保敏感資訊的安全。此外，顯示器支持 USB-C、HDMI 和 USB-A 接口，無需轉接器即可同時充電和傳輸數據。M8 提供遙距讀取和操控電腦功能，或直接在顯示器上工作，而且内置工作應用程式，如 Microsoft 365， 同時內建 Netflix、Disney+、YouTube 等多種影音平台，提供一機多用的體驗。
Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80F)
Amazon 特價 US$50（約 HK$3,890，免運費直送香港）｜原價
US$700
Samsung 官網 HK$4,980
