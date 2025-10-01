焦點

馬斯克打造Grok版百科全書　以取代維基百科

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

Samsung M8 智能顯示器勁觸底價！HK$3,890 享 Netflix、YouTube 一鍵串流｜Amazon Prime Day 優惠 2025

32 吋蝸居優選。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Samsung M8 智能顯示器勁觸底價！HK$3,890 享 Netflix、YouTube 一鍵串流
Samsung M8 智能顯示器勁觸底價！HK$3,890 享 Netflix、YouTube 一鍵串流

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

隨著越來越多人選擇 Work from Home，擁有一個舒適且高效的工作環境變得至關重要。Samsung M8 的出色顯示效果和智能功能，無論是視頻會議還是享受電影和音樂，都完美滿足了在家工作及娛樂的需求。目前這款顯示器正在 Amazon 上以歷史低價促銷，僅 US$500 即可入手。換算過來約 HK$3,890，而且還是免運費直送香港。現在入手，和另一半在家享受私人影院級視聽體驗，工作娛樂兩不誤！

Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80F)

Amazon 特價 US$50（約 HK$3,890，免運費直送香港）｜原價 US$700

立即購買 按此加入 Prime 會員

廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Samsung M8 智能顯示器配備 32 吋 4K UHD 螢幕，搭載 NQM AI 處理器，具備 AI 高解像度提升功能，能將低解析度內容提升至接近 4K 的水準，AI 圖片優化器會根據需求自動調整最佳影像品質，讓你在處理文檔、黑色遊戲中，或觀看影片時，都能享受鮮豔的色彩效果。此外，主動式抗噪聲效 Pro 技術通過先進的音訊處理，分析內容中的人聲與背景聲音，確保每一句話的清晰度，提升音訊體驗。還可以透過 3D 家居地圖輕鬆管理智能家居設備，並使用語音命令進行控制，無需暫停觀看節目。

安全方面，Samsung Knox 提供多層次的數據保護，並強化 IoT 連接的安全性。內建的 Knox Vault 硬體晶片專為防範實體攻擊設計，確保敏感資訊的安全。此外，顯示器支持 USB-C、HDMI 和 USB-A 接口，無需轉接器即可同時充電和傳輸數據。M8 提供遙距讀取和操控電腦功能，或直接在顯示器上工作，而且内置工作應用程式，如 Microsoft 365， 同時內建 Netflix、Disney+、YouTube 等多種影音平台，提供一機多用的體驗。

Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80F)

Amazon 特價 US$50（約 HK$3,890，免運費直送香港）｜原價 US$700

立即購買

Samsung 官網 HK$4,980

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟

👉 Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 歷史低價，HK$540 享 7,400MB/s 高速同級大廠最便宜

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

運動手錶不僅僅是為了記錄運動數據，還能幫助你更深入了解自己的身體狀況，提升健康管理的效率。若果想找到功能全面且外型時尚的運動手錶，Garmin vivoactive 6 搭載 AMOLED 高亮彩螢幕，再加上內建 80 種運動模式，絕對是追求極致性價比運動愛好者的好選擇。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Lexar NM790 散熱片 SSD 歷史低價，HK$540 享 7,400MB/s 高速同級大廠最便宜｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Lexar NM790 散熱片 SSD 歷史低價，HK$540 享 7,400MB/s 高速同級大廠最便宜｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Lexar NM790 SSD 支援高達 7,400 MB/s 的讀取速度，而且在價格上更是接近同級廠商最實惠，不少人都會入手它來擴充電腦或 PS5 的容量。秋季 Prime Day 前夕含散熱片的型號已經開始大力促銷，價格低至 US$70（1TB）。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略

賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略

金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。

Yahoo財經 ・ 4 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 12 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸

傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸

郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss

姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss

「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。

AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科

馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科

特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。

鉅亨網 ・ 10 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法

長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法

政府曾於今年1月推出的「愛心食肆　賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！

YAHOO著數 ・ 1 天前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高

銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高

利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。

信報財經新聞 ・ 1 天前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」

無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」

啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？

Yahoo 地產 ・ 1 天前