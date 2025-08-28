Samsung Notes 更新增添橫屏支持及其他改善

Samsung 的 One UI 8 是其用戶界面的重大改版，而公司的第一方應用程式也在持續改進，並不僅僅是基本的介面。例如，Samsung Notes 應用程式最近發佈了更新版本，新增了兩個功能並修正了一些錯誤。

這兩個主要新增功能分別是支持橫屏佈局和便條紙功能。前者是指可以創建橫向排列的備忘錄，而不是僅僅支持橫屏的應用程序使用（這一點已經得到支持）。這項功能非常適合像新發佈的 Galaxy Tab S10 Lite 以及即將推出的 Tab S11 和 Tab S11 Ultra（下周發佈）的平板電腦。此外，便條紙功能則提供了即時查看提醒和簡短待辦事項清單的便利。

Samsung Notes v4.4.30.63 的更新日誌顯示，這些新功能隨應用版本 4.4.30.63 上線。請注意，這僅適用於運行 One UI 8 beta 的部分手機。運行 One UI 7 的設備只能使用舊版本的應用程式，即使是 Samsung 新推出的可摺疊手機，雖然已經引入穩定的 One UI 8，目前也無法更新到此版本。

推薦閱讀