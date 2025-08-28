經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
Samsung Notes 更新增添橫屏支持及其他改善
Samsung 的 One UI 8 是其用戶界面的重大改版，而公司的第一方應用程式也在持續改進，並不僅僅是基本的介面。例如，Samsung Notes 應用程式最近發佈了更新版本，新增了兩個功能並修正了一些錯誤。
這兩個主要新增功能分別是支持橫屏佈局和便條紙功能。前者是指可以創建橫向排列的備忘錄，而不是僅僅支持橫屏的應用程序使用（這一點已經得到支持）。這項功能非常適合像新發佈的 Galaxy Tab S10 Lite 以及即將推出的 Tab S11 和 Tab S11 Ultra（下周發佈）的平板電腦。此外，便條紙功能則提供了即時查看提醒和簡短待辦事項清單的便利。
Samsung Notes v4.4.30.63 的更新日誌顯示，這些新功能隨應用版本 4.4.30.63 上線。請注意，這僅適用於運行 One UI 8 beta 的部分手機。運行 One UI 7 的設備只能使用舊版本的應用程式，即使是 Samsung 新推出的可摺疊手機，雖然已經引入穩定的 One UI 8，目前也無法更新到此版本。
推薦閱讀
其他人也在看
Honor MagicPad 3 與 MagicBook Art 14 2025 現已全球發佈
Honor MagicPad 3 和 MagicBook Art 14 2025 現已在全球市場推出，與 Ma […]TechRitual ・ 12 小時前
iPhone 出貨量預測將促進智能手機市場增長
根據 IDC 的最新預測，智能手機市場在 2025 年將比 2024 年增長 1%，而這一增長主要受 iPho […]TechRitual ・ 8 小時前
直播主用嘅電腦都係砌返INTEL穩陣？！一步一步幫雪糕仔砌新機！
好耐無幫朋友砌機 今次出手打救做開打機直播嘅雪糕仔 而每次一講到幫直播主砌機 我都一定係追INTEL砌 無他嘅，工作上嘅穩定性來講INTEL都仲係最好林仔 ・ 11 小時前
Elon Musk 宣布 SpaceX 首次 Starship 捕捉任務時間
Elon Musk 最近透露了 SpaceX 將首次嘗試捕捉其巨型火箭 Starship 的計劃，這項火箭未來 […]TechRitual ・ 10 小時前
Samsung SmartThings Family Care 更新提升照顧者和被照顧者的使用體驗
約一年前，Samsung 發佈了 SmartThings Family Care，這是一項針對照顧者的計劃，旨 […]TechRitual ・ 13 小時前
WhatsApp 推出 AI 驅動的寫作助手功能
WhatsApp 正在推出一項名為 Writing Help 的功能，這是一個人工智能工具，將幫助用戶撰寫消息 […]TechRitual ・ 4 小時前
香港雙人成行？《港警成雙：來自城寨》上架Steam，主角像甄子丹劉德華遭吐嘈
遊戲開發商 Hazelight Studios，擅長分割畫面的雙人合作遊戲，如《A Way Out》、《雙人成行》、《雙影奇境》都獲得極佳的評價與銷量。而最近一款由 TeamDF 開發和發行的敘事向雙人合作遊戲《港警成雙：來自城寨》（Dual Fire Walled City）正式公開。以經典的香港警匪片為靈感，預計將在 2025 年第四季度推出，並支援單機雙人和遠端連線遊玩，讓玩家能與好友一起體驗刺激的警匪故事。網友也吐槽主角長相：「甄子丹、劉德華？」Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Xiaomi 發佈基於 Android 16 的 HyperOS 3.0 測試版即將推出
小米正式發佈了基於 Android 16 的 HyperOS 3.0，並公佈了一份可參與測試的設備名單。需要注 […]TechRitual ・ 11 小時前
Google 發佈 Pixel Care Plus，提供免費屏幕及電池維修服務
Google 正在逐步淘汰其 Pixel Care Plus 計劃中的 Preferred Care 擴展保修 […]TechRitual ・ 10 小時前
國外30歲玩家分享久坐不運動後果引熱議！超多熱心網友分享更健康小撇步
現代人在辦公室中的工作常常一坐就是一整天，而回到家之後，往往一打開自己的遊戲主機、電腦又會再坐上幾個小時，等於一整天都坐在電腦前。不過，其實長期久坐對於身體可能不是太好的習慣，最近國外一位才 30 歲的玩家就分享，自己一天坐在電腦前 16 小時，也長期吃大量垃圾食物，結果身體的許多地方都變得很痛，並被診斷出重複性勞損（RSI），也引起許多熱心網友給他建議，希望那位 30 歲網友能夠改善生活習慣與自己的椅子、桌子高度等設備，努力找回健康的身體。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple 曾有機會收購 Tesla 和 Netflix？但都被 Tim Cook 否決了
作為當今世界上現金儲備最充足的公司之一，Apple 過往有著豐富的收購歷史。而在昨日刊出的一篇長文中，The Information 披露了不少涉及 Apple 大型交易背後的細節。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
電腦節優惠2025｜最後今天！LG 遊戲顯示器低至 4 折，智能顯示器入手價僅 HK$1,790
電腦節剛剛完結，未有時間前往現場的話，別忘了還有各大品牌的網上電腦節，一樣能把握最後機會享受超筍優惠。這次 LG 網上電腦節於 8 月 21 至 8 月 27 日舉行，大家可以以驚人的折扣購買到高性能的遊戲顯示器，價格低至 4 折！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
銀色債券2025｜政府下午公布發行詳情 近年保底息率達5厘
香港政府今日(29日)發公告，表示財經事務及庫務局局長許正宇將於下午3時30分將主持發行銀色債券記者會，屆時料披露更多新一期銀債的細節。 金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長(項目推展及策略)馮耀文，以及香港上海滙豐銀行和中國銀行(香港)的代表亦會出席。政府就是次發行2025年度銀色債券委任上述兩間銀行為聯席am730 ・ 39 分鐘前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前