Samsung Odyssey G9（G95C）曲面電競螢幕創新低，HK$5,290 享 49 吋超震撼體驗｜Amazon Prime Day 2025
如果香港最新上架的 OLED G9 太貴，超過預算，但仍然想要有 49 吋特大超寬比例的電競規格？
趁著秋季 Prime Day，Samsung 的顯示器有好價奉上。想要入手大尺寸曲面超寬螢幕的玩家，不妨來考慮下剛剛刷新歷史低價的 Odyssey G9（G95C）。這款產品目前正在 68 折促銷，Prime 會員特價降到了 US$680，換算過來只要 HK$5,290 而且還免運費直送香港喔。
Odyssey G9（G95C）以超大的 49 吋尺寸和 1000R 高曲率弧度，將全方位視野盡收眼底，讓你融入其中。螢幕採用 5,120 x 1,440 解析度，可實現完整的周邊視覺。再搭配 240Hz 更新率、1ms 反應時間、能消除模糊和鬼影，帶來超流暢的畫面體驗。同時它還採用 CoreSync 技術，使遊戲的螢幕顏色投射到現實世界中，無論工作辦公都無難度，一物多用非常實用。
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
