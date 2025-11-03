低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Samsung One UI 8 支援食物外送應用程式，新增 Android 16 實時更新功能
最近，Samsung 在其 One UI 界面上進行了改進，並針對即將推出的 Galaxy S26 智能手機系列引發了令人興奮的傳聞。該公司在軟件和硬件方面持續創新，滿足用戶不斷變化的需求。
此外，Samsung 在去年推出的 One UI 7.0 中引入了 Now Bar 功能，隨著 One UI 8.0 的發佈，該功能獲得了 Android 16 的即時更新支持。最初，此功能僅限於 Google 和 Samsung 的應用程式，但現在已擴展到包括第三方應用程式。一個值得注意的增強是印度外賣應用程式 Zomato，最近更新了其應用程式（版本 19.2.4.1）以支持 Now Bar。這一整合使得用戶能夠在 Now Bar 上以簡潔格式查看訂單的預計到達時間（ETA）。當用戶從鎖屏點擊 Now Bar 時，可以查看額外的信息，例如「正在準備您的訂單」。Now Bar 還在狀態欄中以圓角矩形形式顯示應用程式名稱和 ETA。用戶點擊該元素後，能夠訪問有關外賣的詳細信息，包括訂單狀態和餐廳名稱。之前，Uber Eats 是唯一使用 Android 16 即時更新 API 的外賣應用程式，但隨著 Zomato 的加入，預期未來會有更多應用程式採用此功能。
此外，關於 Galaxy S26 系列的傳聞顯示，攝像技術和電池容量將有顯著升級。Samsung 因未能在近年內為其旗艦型號提供實質性的增強而受到批評，但最新的消息透露 Galaxy S26 系列可能會改變這種情況。據傳，Galaxy S26 Ultra 將配備改進的 M14 OLED 屏幕，同時保持其 6.9 英寸的對角線尺寸。還預計會加入 AI 隱私功能，以增強用戶安全性。據說主攝像頭的規格仍為 2 億像素，超廣角攝像頭為 5000 萬像素，5 倍變焦的攝像頭也為 5000 萬像素，儘管預計主攝像頭和超廣角攝像頭將有所改進。對於 3 倍變焦的攝像頭，則存在一些不確定性，有傳言指它將保留現有的 1,200 萬像素傳感器，或升級為更大的 1,200 萬像素甚至 5000 萬像素傳感器。至於 Ultra 的電池規格尚未確認，但報導顯示其容量為 5,400 mAh。
另外，Galaxy S26+ 預期將獲得更為顯著的攝像頭升級，主傳感器可能會被更大的 1/1.3" 傳感器（從 1/1.56" 升級）取代。超廣角攝像頭也可能提升至 5000 萬像素，而變焦鏡頭則可能從 1,000 萬像素升級至更大的 1,200 萬像素，使用 1/2.55" 傳感器。雖然未明言，但相信 S26+ 將從現有的 Galaxy S25 Ultra 繼承其超廣角和變焦攝像頭，這顯示出 Samsung 仍致力於提升 Plus 型號，並可能逐步淘汰 Edge 變體。基礎版的 Galaxy S26 據說將獲得與 S26+ 相似的攝像頭升級，並有輕微的電池增強，容量約為 4,200 mAh 或 4,300 mAh。
此外，有關於一款更瘦的 Galaxy S26 型號的傳聞，該型號將在標準 S26 和 S26+ 之間，提供更少的妥協。據傳該型號將配備 6.6 英寸顯示屏，主攝像頭為 5000 萬像素，以及雙 5000 萬像素的超廣角和變焦攝像頭，電池容量約為 4,300 mAh。所有 Galaxy S26 系列的型號，包括潛在的纖薄變體，預計將運行 Snapdragon 8 Elite Gen 5 或 Exynos 2600，具體取決於市場。雖然這些信息來自未具名的來源，需謹慎對待，但詳細程度顯示出可能的內部消息。隨著有關 Galaxy S26 Edge 和 S26 Plus 的最近相互矛盾的傳聞，科技界始終保持警惕。
