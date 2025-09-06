Samsung One UI 8 更新時間表曝光，適用 Galaxy 設備

多款 Samsung Galaxy 設備目前正在運行基於 Android 16 的 One UI 8 測試版，但 Samsung 尚未為其使用 Android 15 或更早版本的智能手機和平板電腦發佈穩定版 One UI 8。今年早些時候推出的 Galaxy S25 系列預計將是首批獲得穩定版 One UI 8 的設備，雖然 Samsung 尚未公佈具體的推出日期，但最新的消息透露了獲得 One UI 8 穩定更新的 Galaxy 設備的時間表。

Samsung Galaxy S25、Samsung Galaxy S25+ 和 Samsung Galaxy S25 Ultra 將是首批獲得穩定版 One UI 8 的設備，預計將於 9 月 18 日發佈。隨後，Galaxy S25 Edge、Galaxy S24 系列、Galaxy A56 5G 和 Galaxy A36 5G 將於 9 月 25 日開始接收 One UI 8 更新。

以下是所有符合條件設備的完整更新時間表：

日期 設備 9 月 18 日 Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra 9 月 25 日 Samsung Galaxy S25 Edge, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy A56 5G, Samsung Galaxy A36 5G 10 月 1 日 Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10+ 5G, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G, Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Watch6 Classic, Samsung Galaxy Watch6, Samsung Galaxy Watch FE 10 月 2 日 Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy A26 5G, Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy A16 5G 10 月 6 日 Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Flip4, Samsung Galaxy A55 5G 10 月 9 日 Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G, Samsung Galaxy Tab S10 FE+, Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G, Samsung Galaxy Tab S8 Lite 10 月 13 日 Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Flip5, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 10 月 16 日 Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy Tab Active 5, Samsung Galaxy Tab Active 5 5G 10 月 20 日 Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy M34 5G 10 月 23 日 Samsung Galaxy A06, Samsung Galaxy XCover 6 Pro, Samsung Galaxy XCover 7, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10 月 27 日 Samsung Galaxy M33 5G, Samsung Galaxy M15 5G 10 月 30 日 Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A33 5G 11 月 3 日 Samsung Galaxy Watch5 Pro, Samsung Galaxy Watch5, Samsung Galaxy Watch4 Classic, Samsung Galaxy Watch4 11 月 5 日 Samsung Galaxy Tab A9 11 月 7 日 Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G 11 月 10 日 Samsung Galaxy XCover 7 Pro

此更新計劃適用於包括亞洲在內的特定地區，並非所有符合條件的設備都包含在列表中。

