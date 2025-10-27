Samsung One UI 8.5 測試計劃延遲原因分析

根據最新消息，Samsung 可能已經推遲了其即將推出的 One UI 8.5 Android 介面的測試計劃。這一版本預計將在 Galaxy S26 系列手機上運行。原本 Samsung 預定在 11 月發佈 One UI 8.5 的首個測試版本，但根據一位在社交媒體平台 X 上的消息人士，這一計劃現在極不可能如期進行。

此次推遲與 Galaxy S26+ 型號的開發有關。該型號最初被 Samsung 擱置，最近因 Galaxy S25 Edge 銷售表現不佳而重新啟動（原本 S26 Edge 計劃取代 S26+，但現在 S26 Edge 已經被取消，S26+ 則重新回到開發路線上）。由於 Samsung 需要更多時間來完善 S26+ 的開發，整個 Galaxy S26 系列的推出時間現在傳聞已經推遲至 3 月。

考慮到 Samsung 希望這些設備能夠標誌著 One UI 8.5 的首次亮相，若在 11 月啟動 S25 系列的測試計劃，將毫無意義，因為這些設備最終更新將在 3 月推出。因此，測試計劃的推遲是情有可原的。

目前這一消息尚未得到官方確認，且其中的推測也僅供參考，並不應被視為絕對真理。不過，若這些推測屬實，並不會令人感到意外。

