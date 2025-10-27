尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Samsung One UI 8.5 測試計劃延遲原因分析
根據最新消息，Samsung 可能已經推遲了其即將推出的 One UI 8.5 Android 介面的測試計劃。這一版本預計將在 Galaxy S26 系列手機上運行。原本 Samsung 預定在 11 月發佈 One UI 8.5 的首個測試版本，但根據一位在社交媒體平台 X 上的消息人士，這一計劃現在極不可能如期進行。
此次推遲與 Galaxy S26+ 型號的開發有關。該型號最初被 Samsung 擱置，最近因 Galaxy S25 Edge 銷售表現不佳而重新啟動（原本 S26 Edge 計劃取代 S26+，但現在 S26 Edge 已經被取消，S26+ 則重新回到開發路線上）。由於 Samsung 需要更多時間來完善 S26+ 的開發，整個 Galaxy S26 系列的推出時間現在傳聞已經推遲至 3 月。
考慮到 Samsung 希望這些設備能夠標誌著 One UI 8.5 的首次亮相，若在 11 月啟動 S25 系列的測試計劃，將毫無意義，因為這些設備最終更新將在 3 月推出。因此，測試計劃的推遲是情有可原的。
目前這一消息尚未得到官方確認，且其中的推測也僅供參考，並不應被視為絕對真理。不過，若這些推測屬實，並不會令人感到意外。
推薦閱讀
其他人也在看
OnePlus Turbo 完整規格洩漏，電池容量驚人
OnePlus 最近在中國發佈了 OnePlus 15 和 Ace 6，並且正在開發一系列新設備，這一消息早在 […]TechRitual ・ 3 小時前
AMD 與美國能源部攜手合作投資 10 億美元建設 AI 超級電腦
AMD 與美國能源部達成了一項價值 10 億美元的協議，將與 Oracle 和 Hewlett Packard […]TechRitual ・ 5 小時前
Steam紳士玩家掏錢最乾脆！研究發現「大人的遊戲」願望清單轉化率最高
Steam 上許多遊戲除了預購數量外，另一個最重要的數字就是「願望清單」，它不只是能讓開發者知道有多少對遊戲有興趣的潛在客戶，更能在遊戲發售、特價時第一時間通知玩家，所以這也是為何許多開發商都會要求玩家，在遊戲上架 Steam 上第一時間加入願望清單。然而有趣的是，當玩家把遊戲加入願望清單後，遊戲推出時，實際會購買的玩家，居然是紳士們最愛的 NSFW 瑟瑟遊戲類型最多。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
奧地利研究團隊成功展示全球首部核時鐘解開物理學常數之謎
奧地利研究團隊成功展示全球首部核時鐘解開物理學常數之謎TechRitual ・ 11 小時前
AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境， […]TechRitual ・ 1 天前
GM 仍未決定取消 CarPlay 和 Android Auto 功能
上星期，通用汽車（General Motors）首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）引發了不小的轟動， […]TechRitual ・ 9 小時前
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池TechRitual ・ 10 小時前
LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨
今日，我與 LexisNexis 的首席執行官 Sean Fitzpatrick 進行了對話。LexisNex […]TechRitual ・ 9 小時前
一千有找玩 8.4 吋 4G Snapdragon 平板，BPad Mini 到港！
近日有代理引入全新 8.4 吋 4G 平板電腦 BPad Mini，該平板售價僅為$999。BPad Mini 最大賣點是採用 8.4 吋 IPS 屏幕及配備 Snapdragon 處理器，是市場上一款罕有的平價細屏平價電腦！Mobile Magazine ・ 2 小時前
Samsung Galaxy Buds3 和 Buds3 Pro 獲得新版本更新
Samsung 正在為 Galaxy Buds3 系列推出新的更新。這款旗艦耳機於去年 7 月隨 Galaxy […]TechRitual ・ 9 小時前
Tesla 執行官透露 Optimus 機器人進步顯著，能夠折疊衣物
根據高層的說法，這款人形機械人目前能夠執行更具目的性的任務，例如摺衣服。這標誌著 Tesla 在人工智能和機器 […]TechRitual ・ 11 小時前
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並 […]TechRitual ・ 12 小時前
科技巨擘財報受矚目 美股收漲各大指數創新高
（法新社紐約27日電） 市場對於美中兩國貿易的擔憂有所緩解，且投資人正觀望大型科技公司本週稍晚要發布的財報，華爾街股市今天漲勢強勁，4大指數收盤皆再創新高。標準普爾500指數攀漲83.47點或1.23%，收6875.16點。法新社 ・ 4 小時前
Tesla 第三季財報後 分析師對股票前景持樂觀態度
Tesla 分析師對於該股（NASDAQ: TSLA）的前景充滿期待，因為多家機構在第三季度財報會後調整了價格 […]TechRitual ・ 11 小時前
OnePlus 15 相機性能測評報告
OnePlus 15 相機性能測評報告TechRitual ・ 13 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 7 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 21 小時前