Samsung One UI 8.5 更新內容洩漏：提升電池管理、DeX 功能及 AI 效能

Samsung 一直在測試 One UI 8.5，雖然進展並非完全順利，但現在已經有了詳細的更新預告。根據 Tarun Vats 透露的內部資料，One UI 8.5 將會帶來許多新功能和改進。

在 DeX 模式下，應用程式窗口的大小和位置將被記憶，這將提升用戶的使用體驗。此外，電池狀態頁面將新增更詳細的資訊顯示，包括剩餘時間、充電狀態以及過去一周的日常使用報告。改進的省電模式也將帶來標準和最大省電等級的選擇。

Samsung 將會提供新的數據共享方式。例如，Quick Share 現在會有一個接收模式，僅允許登入 Samsung 或 Google 帳戶的設備向手機發送文件。相反的，Quick Share 還將使用面部識別技術，建議與照片中的人物共享照片。

跨設備功能也將增強，使用者將能夠從 Samsung 手機訪問 Samsung 平板和電腦上的文件，反之亦然。甚至可以利用 Samsung 電視來查看手機中的文件，讓在家中瀏覽照片和視頻變得更加方便。

這一切的改變可能與 Samsung 逐漸遠離 Microsoft OneDrive 轉向 Samsung Cloud 有關。此外，用戶還將能夠將手機螢幕鏡像到電視和其他 Samsung 設備上。One UI 8.5 還將新增 Auracast 功能，包括將聲音廣播到支援的耳機和揚聲器。

在人工智能方面，Bixby 將能更好地調整設置和訪問功能，並變得更加智能，能更準確地回答問題（另外還會有對話歷史記錄）。Galaxy AI Photo Assist 編輯器也能生成和編輯圖像，無需每次都保存版本，這將加快處理速度。如果編輯過頭，編輯歷史將允許用戶選擇最喜歡的版本。

更新日誌中還包含了眾多其他功能，包括自定義選項、盜竊保護功能以及多項 Samsung Health 改進。One UI 8.5 可能會在 1 月底隨著 Galaxy S26 系列的推出而正式發佈，符合資格的 Galaxy S、Z、A 等系列手機都將獲得此更新，但具體時間表目前尚不明朗。

