Samsung Phone 3 專業攝影樣張展示

科技品牌 Nothing 最近被揭發將專業攝影師的庫存圖片當作其 Phone 3 手機拍攝的樣例。Nothing 聲稱的五張樣例圖片，實際上是使用其他相機拍攝的授權照片。

其中一位攝影師匿名向 The Verge 確認，該圖片並非用 Phone 3 攝影，並指出 Nothing 是通過 Stills 庫存照片市場購買了這張圖片的授權。The Verge 已查看了該匿名攝影師圖片的 EXIF 檔案，並確認其並非用 Phone 3 拍攝。根據 EXIF 數據顯示，該圖片是在 2023 年拍攝的，遠早於 …

了解更多詳情，請參閱 The Verge 的報導。

