Samsung Q3 2025 可摺疊手機出貨量達 64% 市佔率，Galaxy Z Fold7 及 Z Flip7 成最佳銷售型號
根據最新的報告，2025 年第三季度的可摺疊智能手機全球出貨量增長了 14%，創下季度新高，而 Samsung 以約 64% 的市場佔有率穩坐第一的位置。Counterpoint Research 的報告顯示，Samsung 的 Galaxy Z Fold7 和 Z Flip7 是該季度的最佳賣座產品，這使得韓國品牌進一步擴大了其市場領先地位。
Samsung 在第三季度的表現相比去年同期的可摺疊智能手機出貨量增長了 32%。根據 Counterpoint 的可摺疊智能手機市場跟蹤報告，華為以估計 15% 的市場份額位居第二，摩托羅拉則以 7% 的市場份額排在第三，接著是 honor 的 6%，這四大品牌構成了市場的前四名。
剩餘的市場份額中，vivo 佔有 4%，而小米 Xiaomi 則以 2% 的市場份額緊隨其後。可摺疊智能手機目前已佔全球智能手機出貨量的 2.5%，主要受到書本式可摺疊手機需求增長的推動。
展望未來，預計在 2026 年，可摺疊智能手機市場將迎來更大的擴張，尤其是 Apple 預計將推出長期傳聞中的 iPhone Fold，這將為市場帶來新的活力。
