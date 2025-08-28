Samsung SmartThings Family Care 更新提升照顧者和被照顧者的使用體驗

約一年前，Samsung 發佈了 SmartThings Family Care，這是一項針對照顧者的計劃，旨在幫助照顧年長者。如今，該公司宣布對 Family Care 進行更新，使其使用更加方便。Family Care 現已擴展至全球超過 200 個國家，而最初僅限於美國。

此次更新使得即使是不熟悉應用程式的人也能輕鬆安裝 Family Care。照顧者只需發送包含簡易指引步驟的邀請鏈接，以便加入該服務。

更新後，家庭成員可以更清晰地定義照顧者和被照顧者的角色，以符合他們個人的偏好和情況。被照顧者可以選擇想要分享的資訊，而照顧者則可以在這些範圍內快速獲取所有必要的詳細資料。

從現在開始，如果 Family Care 偵測到被照顧者在一段長時間內未使用某些電器，例如冰箱或電視，將會提醒照顧者，促使他們檢查被照顧者的情況。照顧者可以立即撥打電話聯繫該人，或者遠程啟動註冊的 Samsung 機器人吸塵器，利用內置攝像頭查看情況。靜止提醒的間隔也可以根據個人喜好進行自定義。

如果被照顧者使用 Samsung Health 應用程式，照顧者可以查看如起床時間、就寢時間和每日步數等詳細資訊。

在獲得被照顧者同意後，照顧者可以註冊重要地點，例如醫院、藥店、超市和文化場所，以監控他們的訪問歷史、實時路線和當前位置，幫助確保他們在外出時的安全。這一功能也可用於追蹤兒童的上下學路程。

此外，照顧者還可以為被照顧者設置重要事件提醒，例如定期健康檢查、醫院預約、用藥時間表和家庭聚會。這些提醒將在預定時間發送給照顧者和被照顧者。

Family Care 目前適用於運行 Android 11 或更新版本的 Samsung 智能手機，且至少配備 3GB RAM。所有註冊的電器必須由 Samsung 製造，並支持 SmartThings。

