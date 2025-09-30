Samsung Solve for Tomorrow 2025-2026正式啟動 與年青世代攜手以AI智創未來

號召全港學生以科技糅合創意，為環境可持續發展及結合運動與科技為會帶來正面影響 優勝隊伍更有機會參加Samsung實習或工作體驗計劃

香港 – Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 – 全球領先科技公司三星電子香港有限公司一年一度的大型學界科技比賽Solve for Tomorrow正式啟動。今年比賽將繼續乘著人工智能（AI）熱潮，號召全港學生突破傳統思維，以AI及其科技糅合創意，為今年特設的兩個題目以科技實現環境可持續發展及結合運動及科技推動社會改變出謀獻策，一起推動社會變得更美好！





三星電子香港有限公司董事總經理趙依音表示：「AI在過去數年急速發展，Samsung一直致力透過各種AI創新改善用戶的日常生活，從流動設備上別具智能的Galaxy AI，到電視和家電中先進的AI功能，無不體現我們『AI for All』的願景。隨著AI發展持續加速並帶來無限科技創新機會， 因此，我們希望藉著Solve for Tomorrow這個年度盛事，啟發年青一代善用AI配合無窮創意，創作別出心裁的方案，解決不同社會問題，實現更美好的未來。」



她續稱：「Samsung一直透過延長產品生命週期及回收電子廢物等舉措實踐循環經濟，所以今年希望以『以科技實現環境可持續發展』引導學生思考科技如何為地球帶來正面影響。另外，Samsung作為奧林匹克和殘疾人奧林匹克運動會的全球合作夥伴，深信運動結合科技能促進身心健康、共融和社區福祉，冀望以『結合運動及科技推動社會改變』這題目號召學界以同樣的創新目標進發。Solve for Tomorrow不僅是一個比賽，我們更期望學生們從中培養解難、創意、批判思考、協作和溝通等關鍵技能，成為兼具科技知識與熱情，同時心繫社會的明日領袖。」



兩大題目讓學生集思廣益發揮創意

今年Samsung特別把題目聚焦在兩個重要的領域，讓學生自由選擇希望探索的領域，以AI等新科技與創意為社會問題帶來嶄新解決方案：

以科技實現環境可持續發展 — 以AI創作保護珍貴地球的可持續發展方案：隨著全球環境挑戰日益加劇，香港亦面臨相似的問題，而循環經濟亦是實現可持續發展的重要一環。本年度比賽鼓勵學生探索如何運用AI及其他科技推動減少廢物和污染、延長產品和物料的使用期限，甚至實現可再生能源和自然系統等可持續發展領域，締造更綠色的未來，甚至乎創造潛在經濟效益，真正推動循環經濟發展。 結合運動及科技推動社會改變，實現更美好未來 — 善用AI及運動激發各種創新可能。 運動一直以來都是促進身心健康及社區凝聚力的重要方法。本年度比賽鼓勵學生探索如何利用科技與運動作為推動社會改變的平台，從而促進身體及精神健康、共融和社區福祉，以及更多領域，達致更美好未來。



多項元素實現寓比賽於學習

除了設定兩個特別題目外，Solve for Tomorrow 2025-2026亦有不少寓比賽於學習的元素：

今年比賽歡迎 小學、中學 及 大專 學生組隊參賽，並設有豐富獎金獎品，以及為大專組冠軍提供在 S amsung 實習 機會，以及响應教育局「商校合作計劃」工作體驗計劃，中學組冠亞軍將獲得在Samsung 工作體驗 ；而最多入圍隊伍的學校更可贏得「最踴躍參與學校獎」。

3 階段賽制 ： 第一階段（初賽） 2025年9月至11月上旬：隊伍只需要於初賽階段提交概念計劃書，即可參加比賽。截止日期為2025年11月7日下午6時或之前（截止報名為2025年10月31日晚上11時59分）。此階段設有比賽簡介會及教師培訓日、學術研討會等重點活動。 第二階段（入圍賽） 2025年11月至2025年12月：評審團將在初賽作品中，挑選最有潛質、高可行性與完成度的40%隊伍進入「入圍賽」。入圍隊伍將參與一系列工作坊及Project Clinic作品指導，協助各個入圍隊伍把概念成真。最後，所有入圍隊伍需提交作品原型及不多於3分鐘的介紹短片。 第三階段（決賽） 2026年1月至4月：評判將選出各個組別的最後三強。每隊決賽隊伍將獲由企業家及Samsung專家組成的星級導師團的指導及建議，以進一步改良作品並提升演說技巧，於最終決賽日中親身向大會評判介紹及展示作品作評分，加上公眾投票分數後，爭逐最後名次及豐富獎項，預計2026年4月正式公佈和頒發所有獎項。

全新評審標準 ：評審團將參考以下因素，在不同的比賽階段為作品進行評分，並將根據各階段的重點和優先事項調整比重： 創意：作品是否全新及重要？是否具有可靠的證據與研究支持？是否與眾不同？能否解決更廣泛的全球議題？ 質素：作品是否清晰且切實可行的設計？是否以具邏輯方式針對問題並提出方案？有關項目是否在設計思維的框架下作出測試及改善？作品是否為面對更具挑戰性的情況作好準備？ 影響：項目是否具備更廣泛的影響力？是否與目標受惠社群有緊密關系？有否得到受眾的正面回應？是否具備可延展能力至其他領域？

額外獎勵分數 ：成功參加所有活動（包括比賽簡介會及教師培訓日、設計思維工作坊、Project Clinic 作品個別指導）的參賽隊伍將可獲取額外5分獎勵分數，並會一併計算到總分內。

全新社交媒體獎勵計劃：為了鼓勵參賽隊伍在 Instagram 和 Facebook 上與親友分享他們的創新旅程、參與比賽的感受或所學所得，或創意概念，以帖文或限時動態標註 @SamsungHK (FB) 和 @samsung_hk (IG)，並加入以下標籤：#SFT_HongKong_2025 #SolveforTomorrow #TogetherforTomorrow #EnablingPeople。每篇貼文可爲參賽隊伍獲得 1 分，每個階段（初賽、入圍賽及決賽）最多可累積 10 分。



匯聚全港學界 啟迪創意 激發潛能

由Samsung主辦，資訊科技教育領袖協會協辦，並獲得香港特別行政區政府教育局「商校合作計劃」及香港教育城全力支持的Solve for Tomorrow 2025-2026，於2025年9月至2026年4月期間舉行，歡迎全港學界組隊參加。比賽設有「大專組」、「中學組」及「小學組」，各設冠、亞及季（各1名），以及優異獎（3名），將會產生合共18隊得獎隊伍，加上「最踴躍參與學校獎」，獎金及獎品總值超過港幣30萬元。如欲參加或了解更多Samsung Solve for Tomorrow 2025-2026學界科技比賽詳情，請瀏覽：https://hkclubs.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2025/。



Samsung Solve for Tomorrow簡介





全球領先科技公司三星電子有限公司一直致力透過科技創新，為人類帶來劃時代智能生活，為全世界創造更美好的未來。除此之外，Samsung亦透過旗下企業公民計劃中的Solve for Tomorrow比賽凝聚全球年青人的創意及對新科技的熱情，解決當地的社會問題。在2013年，Samsung首次把這個極具意義活動帶到香港，不但激發了數以萬計香港學生的創意，亦為不同的香港社會問題提供各式創新解決辦法。Samsung更希望透過Solve for Tomorrow比賽，鼓勵香港學生在提升涵蓋科學、科技、工程，以及數學各個STEM領域知識，以及提升他們的4C （創意Creativity、批判思考Critical thinking、協作Collaboration和溝通Communication）及解難能力的同時，培養出一顆關懷社區的熱心，將STEM知識應用在貢獻社會上。透過這項計劃，我們希望為世界培育出兼具科技知識，同時心繫社會的明日領袖。如欲了解更多有關Samsung Solve for Tomorrow的資料，可瀏覽：

https://hkclubs.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2025/

。



三星電子有限公司簡介



三星電子有限公司藉著劃時代的創新理念及科技，啟迪全球人類創意，同時塑造人類的未來生活。三星電子有限公司亦致力為全球的電視、智能手機、可穿戴式裝置、流動平板、生活家電、網絡系統、記憶體、系統晶片（System LSI）、晶圓（Foundry）及LED解決方案帶來革命性轉變，提升至更高水平。如欲獲取最新資訊，可瀏覽Samsung新聞中心：

http://news.samsung.com/

。







