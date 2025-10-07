Samsung T7 便攜 SSD 歷史新低，HK$1,700 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲｜Amazon Prime Day 2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
拍了這麼多精美照片或影片，手機存量不太足夠？
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以歷史新低價的促銷，4TB 型號現在只要 US$218.5 即可入手。約合 HK$1,700，而且免運費直送香港。無論你是創作者、遊戲玩家還是需要高效儲存的專業人士，T7 都能以超快傳輸速度，為數據提供便捷的解決方案。
Samsung T7 Portable SSD（4TB）
Amazon 特價 US$218.5（約 HK$1,70，免運費直送香港）｜原價
US$344
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
T7 便攜式 SSD 具備可靠、高速的運轉效能，使用 PCIe NVMe 技術，可提供高達 1,050 MB/s 連續讀取速度及 1,000 MB/s 連續寫入速度，幾乎是 T5 的 2 倍。它還擁有小巧設計，尺寸僅 85 x 57mm，重量 58g，提供信用卡般大小的絕佳便攜性。T7 便攜式 SSD 採用堅固的鋁製一體式結構，抗衝擊和防摔高達 6 英尺，讓數據得到更安全的保護。
Samsung T7 Portable SSD（4TB）
Amazon 特價 US$218.5（約 HK$1,70，免運費直送香港）｜原價
US$344
如果你覺得 4TB 太大，1TB 和 2TB 型號也有很不錯的價格。
Samsung T7 Portable SSD（1TB）
Amazon Prime 會員特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價
US$110
Samsung T7 Portable SSD（2TB）
Amazon Prime 會員特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價
US$188
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
