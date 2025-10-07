每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
照片、影片備份優選。
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有會員特價 US$266（約 HK$2,070），達到了歷史新低。1TB 和 2TB 版本也都破了底價，而且不用加會員就能購買。所有產品都是免運費直送香港，各位不妨按需入手喔！
Samsung T9 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$95（約 HK$740，免運費直送香港 ）｜原價 US$140
$140
Samsung T9 SSD 採用 3.2 Gen 2x2 介面，連續讀、寫速度分別可達 2,000MB/s 和 1,950MB/s，並相容於 Windows、macOS 和 Android 系統。面對大容量檔案，也不用擔心傳輸上要耗費大量時間。它同時配備了 Samsung 自家 Dynamic Thermal Guard 散熱保護技術，確保高速傳輸時不會因為過熱造成降速。SSD 本身還具備 3 米防跌落機能，並提供了 AES 256-bit 硬體加密保障。
Samsung T9 SSD（4TB）
Amazon 會員特價 US$266（約 HK$2,070，免運費直送香港 ）｜原價 US$440
$440
Samsung T9 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$95（約 HK$740，免運費直送香港 ）｜原價 US$140
$140
Samsung T9 SSD（2TB）
Amazon 特價 US$160（約 HK$1,250，免運費直送香港 ）｜原價 US$240
$240
