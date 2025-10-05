中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
照片、影片備份優選。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime Day 2025 日期、優惠、教學
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$279（約 HK$2,170），達到了歷史低點，而且還是免運費直送香港。1TB 和 2TB 版本也都有優惠，各位不妨按需入手喔！
Samsung T9 SSD（4TB）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，免運費直送香港 ）｜原價 US
$440
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Samsung T9 SSD 採用 3.2 Gen 2x2 介面，連續讀、寫速度分別可達 2,000MB/s 和 1,950MB/s，並相容於 Windows、macOS 和 Android 系統。面對大容量檔案，也不用擔心傳輸上要耗費大量時間。它同時配備了 Samsung 自家 Dynamic Thermal Guard 散熱保護技術，確保高速傳輸時不會因為過熱造成降速。SSD 本身還具備 3 米防跌落機能，並提供了 AES 256-bit 硬體加密保障。
Samsung T9 SSD（4TB）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，免運費直送香港 ）｜原價 US
$440
Samsung T9 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港 ）｜原價 US
$140
Samsung T9 SSD（2TB）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,560，免運費直送香港 ）｜原價 US
$240
更多優惠：
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔
👉 Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗
👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣
👉 無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！
👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
👉 Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
DesignerCo香港站亞博館開鑼 匯聚逾百人氣IP 「香港館」展示香港玩具史
被譽為藝術設計界年度聖事的DesignerCon正式宣布強勢進軍亞洲，並選定香港作為其亞洲總部及首航據點。而由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，首屆「2025 DesignerCon Asia Artist World Expo——Hong Kong Station（DCon HK 2025）am730 ・ 6 小時前
Amazon優惠｜Kindle 電子閱讀器多款型號降價，Prime 會員獨享低至近 7 折！
想讓家居騰出更多空間，不如先從書架入手，把上萬本好書裝進電子閱讀器中，讓可以隨時隨地攜帶外出！現在 Amazon Prime 會員獨享 Kindle 電子閱讀器限時特價，多款型號選擇，最低降至近 7 折！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
巴菲特的波克夏又有大動作！修改公司章程為新執行長鋪路
投資大亨巴菲特的波克夏修改章程為接班鋪路，標誌波克夏進入歷史性過渡期。阿貝爾將於 2026 年正式接任波克夏執行長，巴菲特將繼續擔任董事長。鉅亨網 ・ 5 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
小米 17 系列的受歡迎程度調查結果
隨著 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的發佈，一系列新旗艦手機隨之而來，其中小米的 17 系 […]TechRitual ・ 10 小時前
M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,990 生產力工具換新｜Amazon Prime Day優惠2025
需要一款新的平板來加強生產力？。目前 M4 iPad Pro 正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
油麻地電器舖起火 濃煙冒出籠罩街道
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(5日)2時28分，上海街469至471號地下一電器舖失火，多名途人見狀報案。消防接報到場，出動一隊煙帽開動一條喉灌救，暫時無人受傷。受火警影響，現場一段上海街需要封閉。on.cc 東網 ・ 8 小時前
訪港日本旅客升35% 今年首8個月錄47萬人次 8月逾7.6萬飆55%
【on.cc東網專訊】日本是深受港人喜愛的旅遊熱點。最新數據顯示，香港亦日漸吸引更多日本旅客到訪。按香港旅遊發展局數字，今年日本來港的旅客按年上升逾35%，成為升幅最高的短途客源市場。而旅發局近日亦聯同本港旅遊業界遠走日本參加當地的旅遊博覽會，在展覽設攤位及互動on.cc 東網 ・ 10 小時前
澳洲安裝 500,000 片太陽能板的 AI 機器人加速進程
在澳大利亞的一個電力及天然氣供應商，正於其250兆瓦的太陽能發電場使用自主機器人，這個項目已經在提前進行中，目 […]TechRitual ・ 1 天前
Samsung Galaxy F07 正式加入 A07 和 M07 兄弟系列
幾天前，Samsung 正式發佈了 Galaxy M07，隨後 Galaxy F07 也在該公司印度網站上列出 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Cybertruck 門設計引發致命事故：訴訟展開
Tesla 在美國面臨兩宗新訴訟，原因是 2024 年感恩節前夕在加利福尼亞發生的一起 Cybertruck […]TechRitual ・ 1 天前
北極熊占領俄羅斯廢棄極地研究站 「當自己家」無人機直擊超萌畫面
在俄羅斯遠東地區的科柳欽島（Kolyuchin Island），一處廢棄的極地研究站，如今已被一群北極熊占領，成為牠們的新地盤，罕見的畫面由俄國旅行家兼攝影師馬霍羅夫（Vadim Makhorov），在九月中旬時用無人機捕捉下來。 北極熊們聚集在建築門口，或從門中信步走出、趴在門廊前，熊熊們也不怕無人機，好奇拍打或是張嘴嚇阻，模樣可愛。馬霍羅夫當時正與遊客海上巡航，拍攝自然風光，未料發現這棟廢棄建築竟成為北極熊新家。 科柳欽島位於楚科奇海（Chukchi Sea），該極地研究站建於1943年，並於1992年停用至今。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略
想在2025年以最划算價格入手精品手袋、設計師服裝以及潮牌波鞋嗎？來自澳洲的精品電商CETTIRE絕對是值得一逛的寶藏平台。Yahoo購物專員將詳細介紹CETTIRE的購物特點、退貨詳情、免運費條件、推薦入手的品牌，以及一步步教大家如何在CETTIRE買到心儀商品，並享受香港免運費優惠，即看以下網購教學！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/低至7折/日本直送
中秋節BBQ燒烤是香港人的傳統，但是夾到一大班朋友家人時間已經夠難，更何況準備一大班人的食材？因此網購中秋燒烤食材絕對幫到忙碌的大家，今次Yahoo Food幫大家集齊優惠套餐、免運服務跟各種食材，想再豐富一點？除了月餅外，大家不妨再加點盆菜跟一系列到會美食，為中秋留下難忘的回憶。Yahoo Food ・ 15 小時前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網上購買精選貨品 即享95折（只限05/10）
yuu會員可享一日限定優惠，10月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 10 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 7 小時前