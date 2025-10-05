Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon Prime Day 2025 日期、優惠、教學

如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$279（約 HK$2,170），達到了歷史低點，而且還是免運費直送香港。1TB 和 2TB 版本也都有優惠，各位不妨按需入手喔！

Samsung T9 SSD（4TB）

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，免運費直送香港 ）｜原價 US $440

立即購買 按此加入 Prime 會員

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Samsung T9 便攜式 SSD

Samsung T9 SSD 採用 3.2 Gen 2x2 介面，連續讀、寫速度分別可達 2,000MB/s 和 1,950MB/s，並相容於 Windows、macOS 和 Android 系統。面對大容量檔案，也不用擔心傳輸上要耗費大量時間。它同時配備了 Samsung 自家 Dynamic Thermal Guard 散熱保護技術，確保高速傳輸時不會因為過熱造成降速。SSD 本身還具備 3 米防跌落機能，並提供了 AES 256-bit 硬體加密保障。

Samsung T9 SSD（4TB）

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，免運費直送香港 ）｜原價 US $440

立即購買

Samsung T9 SSD（1TB）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港 ）｜原價 US $140

立即購買

Samsung T9 SSD（2TB）

Amazon 特價 US$200（約 HK$1,560，免運費直送香港 ）｜原價 US $240

立即購買

更多優惠：

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔

👉 Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk