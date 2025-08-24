Sana奪日最美KPOP女星冠軍！子瑜不是第一

▲日本知名排名網站近日公開「最美20代K-POP韓國女星」的排名結果，子瑜（左）奪下第4名，同團TWICE成員Sana（右）拿下冠軍寶座，張員瑛、Karina等人也都進榜。（圖／X@yoursatzu）

[NOWnews今日新聞] 日本知名排名網站Goo Ranking日前以「最美20代K-POP韓國女星」為主題，進行網路票選活動，近日公開結果，火速引發熱議。TWICE成員Sana成功拿下冠軍，打敗同團成員子瑜，新生代女偶像IVE成員張員瑛、LE SSERAFIM成員中村一葉，以及aespa成員Karina也都紛紛進榜。該網站也公開Sana奪冠原因，除了甜美與性感兼具的外貌外，身為日本人，卻能在韓國獲得大成功，也讓日本粉絲都感到非常驕傲。

TWICE兩成員進最美女星榜單 子瑜拿下第4名

Sana出道以來就以甜美及性感兼具的形象深受粉絲喜愛，而她在舞台上的多種靈動表情，以及魅力十足的舞姿，都讓她人氣居高不下，就算身為日本人，也在競爭激烈的K-POP中佔有一席之地，奪下冠軍實至名歸。

另一位成員子瑜拿下第4名的位置，子瑜自從以TWICE出道後，就多次因美貌引發熱議，還曾登上「全球最美臉蛋」的冠軍寶座。而子瑜充滿氛圍感的溫柔長相與甜美笑容，也讓她成為K-POP代表美女之一。

▲日本網站票選最美KPOP女星冠軍，張員瑛（左）、中村一葉（中）、Karina（右）都進榜。（圖／張員瑛IG@for_everyoung10、中村一葉IG@ zuhazana、Karina IG@katarinabluu）

張員瑛奪第2、中村一葉拿下第3名 Karina也進榜

而這次的第2名寶座由IVE成員張員瑛拿下，擁有甜美外貌，與不科學大長腿的她，自從出道後，就是許多粉絲爭相模仿的對象，還成功拿下多個代言，被稱為新一代「廣告女王」，人氣不斷升高。第3名則是LE SSERAFIM成員中村一葉，舞台上溫柔又極具張力的舞姿，讓她出道以來就倍受粉絲喜愛，清純的五官，也為她擄獲大批粉絲的心。

另一位新生代女神aespa成員Karina這次也成功進榜，拿下第6名，Karina因完美五官，被稱為「人間AI」，性感身材與充滿力量的舞姿，更是讓她人氣不斷飆高，成為新生代女偶像中，IG追蹤人數最多的女星，直接突破2000萬。而其他前10名女星為STAYC成員蒔恩拿下第5名、Kep1er成員沈小婷與Karina並列第6名、第8名是ILLIT成員Minju、第9名是演員朴持厚，以及第10名的ITZY成員Yuna。

