SanDisk Extreme PRO 歷史新低，HK$780 入手 2,000MB/s 防水防摔 SSD｜Amazon Prime Day 2025

鋁製外殼還利於散熱。
外出拍攝、工作對便攜 SSD 有較高的防護需求？那千萬不要錯過 Prime Day 刷新了歷史低價的 SanDisk Extreme PRO。這款硬碟的 1TB、2TB、4TB 型號現在都有相當大的折扣，價格來到 US$110 起。約合 HK$780，而且全都免運費直送香港。
SanDisk Extreme PRO 採用了利於散熱的鋁製外殼，具備 IP65 防塵防水機能，而且有 3 公尺防摔保護並自帶固定掛扣。它基於 USB 3.2 Gen 2x2 介面，讀取、寫入速度均可達到 2,000MB/s。硬碟的重量為 77.5g，攜帶也不會造成負擔。
SanDisk Extreme PRO 便攜 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$110（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價
US$159
SanDisk Extreme PRO 便攜 SSD（2TB）
Amazon 特價 US$170（約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價
US$190
SanDisk Extreme PRO 便攜 SSD（4TB）
Amazon 特價 US$270（約 HK$2,100，免運費直送香港）｜原價
US$395
