一號戒備信號現正生效
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！
Monochrome系列靈感源自日本「灰燼色（haiiro）」意象，設計融入對比色塊與柔軟絨面，打造時尚新風貌。現在公仔在美國網站上架，有興趣可以到官網留意。
