炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型

早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Monochrome系列靈感源自日本「灰燼色（haiiro）」意象，設計融入對比色塊與柔軟絨面，打造時尚新風貌。現在公仔在美國網站上架，有興趣可以到官網留意。

按此購買

（Sanrio官網）

（Sanrio官網）

（Sanrio官網）

（Sanrio官網）

（Sanrio官網）

「好色小學生」熊吉實體化公仔亮相！12月日本上架，重現被警察逮捕的經典搞笑迷因場面

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

Lady Gaga「炫富」新高度，以專屬Labubu公仔吊飾，扣在Hermès Kelly手袋

梁朝偉也抗擋不了Labubu？與「Labubu之父」合照展露招牌靦腆笑容，劉嘉玲也加持大熊貓生日特別版公仔

Mojojojo「醜萌」毛絨公仔日本爆紅！手作設計師Ayumi Ozaki創造的療癒系公仔，短短一個月狂銷20萬個？