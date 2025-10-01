Sanrio迷必去！「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」西九文化區盛大登場 全港最大型雙角色周年慶典 ｜Yahoo活動街

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
為慶祝 My Melody 50周年 與 Kuromi 20周年，Tummy is Going 將於 2025年10月4日至7日（星期六至中秋節假期）一連四日於西九文化區打造年度最盛大的Sanrio慶典—— 「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」。活動規模空前，場地佔地超過10萬呎，絕對是粉絲不可錯過的夢幻嘉年華！
「The Luna Carnival」限定主題遊樂場
現場焦點 「The Luna Carnival」 特別以My Melody與Kuromi造型設計，打造一系列玩樂裝置：
巨型充氣彈跳樂園 —— 小朋友與粉絲盡情放電！
互動攤位遊戲 —— 挑戰趣味關卡，為 Team Melody 或 Team Kuromi 爭取分數，合力衝擊總冠軍。
限定主題裝置打卡位 —— 粉絲必影甜蜜萌照，留下獨一無二的回憶。
限定周邊＋罕有獎品
粉絲最期待的 激罕限量周邊 將於活動中登場！參與遊戲即可贏取 My Melody與Kuromi限定獎品，不論是萌系精品還是珍藏紀念品，都必定成為你的收藏瑰寶！
門票詳情（現於Klook發售）
特級暢玩套票：HK$268
暢玩套票：HK$198
標準套票：HK$188
購票後即可暢玩嘉年華設施，數量有限，先到先得！
活動資訊總覽
活動名稱：My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta
日期：2025年10月4日 – 10月7日
地點：西九文化區
